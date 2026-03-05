Hinchas de Nacional no perdonaron a los infiltrados y al propio fotógrafo de Millonarios

Nacional y Millonarios protagonizaron un auténtico espectáculo deportivo en el Estadio Atanasio Girardot, escenario deportivo que le abrió las puertas a los dos clubes más grandes del Fútbol Profesional Colombiano para definir el clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El Atanasio fue testigo de cuatro auténticos golazos en el transcurso de los 90 minutos del partido, pero lamentablemente también de actos de intolerancia por parte de los fanáticos del club 'verdolaga' que tomaron medidas con los infiltrados de Millonarios y hasta al propio fotógrafo del equipo que ni siquiera pudo terminar de cumplir con su labor.

Lea también Mackalister Silva corrige los detalles de Millonarios contra Atlético Nacional

Desmanes en el Atanasio tras la eliminación de Nacional en Copa Sudamericana

La fiesta en el Atanasio Girardot fue de principio a fin, todo con la ilusión de ver a Atlético Nacional en la siguiente instancia de la competencia internacional, pero este escenario con el que soñaban los hinchas terminó tras haber recibido tres goles y el ambiente positivo que había en el estadio se esfumó.

Los fanáticos del cuadro 'verdolaga' realizaron uno de los mejores 'tifos' en los últimos años justo antes de iniciar el duelo, con un mensaje con el que pensaron intimidar a Millonarios diciendo que eran "El más grande de Colombia".

Nacional ganó en cuanto al apoyo que brindaron en los 90 minutos, pero perdieron en el marcador y en cuanto a comportamiento, ya que con el pasar del partido la tolerancia se fue perdiendo, al punto en el que se terminaron desquitando incluso con el fotógrafo de Millonarios, a quien sacaron con insultos y arrojándole objetos.

De igual manera tomaron justicia por su propia mano con los hinchas del cuadro 'embajador' que entraron como "infiltrados" y que incluso tuvieron que salir resguardados por la seguridad que estaba en el estadio y, posteriormente, trasladados en un camión a las afueras del escenario deportivo.

En otras noticias: Nacional y Millonarios se juegan todo este miércoles

Gesto de Mackalister con los infiltrados

Mackalister Silva también fue uno de los protagonistas del duelo entre Nacional y Millonarios, no solo por su destacable rendimiento futbolístico a lo largo de los 90 minutos del duelo, sino porque al enterarse lo que había pasado con algunos de los hinchas 'embajadores' salió de los camerinos a percatarse de que estuvieran bien, saludarlos y de paso agradecerles por el apoyo que les brindaron.