Gamero se cansó y se enfrentó a los hinchas de Cali

Deportivo Cali no levanta cabeza ni de local ni de visitante en la Liga Betplay y el proceso que ha venido llevando a cabo Alberto Gamero ya se está poniendo en duda, en especial por los recientes resultados en donde empató contra Bucaramanga y dejó escapar la victoria frente a Fortaleza en condición de local.

El cuadro 'azucarero' preocupa con respecto a la clasificación dentro de los ocho mejores equipos de la competencia y también en cuanto a temas del descenso, por lo que los hinchas le están recriminando a Gamero por los resultados, hasta el punto en el que el estratega samario les sacó en cara lo que ha conseguido en su trayectoria como DT.

Gamero estalló y le "sacó los trapitos al sol" a los hinchas de Cali

El rendimiento de Cali a lo largo de las nueve fechas que ha disputado en la Liga Betplay ha sido bastante irregular, con un vaivén de resultados negativos y positivos que lo están dejando justo en la décima casilla de la competencia.

La escuadra comandada por Gamero no ha demostrado regularidad en cuanto a victorias o por lo menos mantener una racha de partidos sin perder, lo cual no les funciona principalmente si están conscientes de que el club está bastante cerca de la zona del descenso.

Sin embargo, Alberto Gamero se mantiene firme en su posición como director técnico del equipo. Tras el duelo ante Fortaleza, en el cual se repartieron los puntos, 'tito' confirmó que se mantendría en el cargo y que se sentía confiado de lo que podrían llegar a lograr.

Después del enfrentamiento ante los bogotanos le empezaron a llover criticas a las cuales respondió antes del compromiso contra Once Caldas, en el cual también auspiciarán como locales. Gamero, al verse tan sometido a los comentarios negativos decidió sacar su repertorio de logros conseguidos en su carrera como estratega en el FPC con el fin de poner fin a la desconfianza de los fanáticos.

Próximo partido de Alberto Gamero con Cali

La Liga Betplay sigue avanzando y junto con ello llegaría un nuevo reto para Gamero, el cual sería en el marco de la décima fecha contra Once Caldas. Este enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Deportivo Cali el viernes 6 de marzo sobre las 20:30 hora local.