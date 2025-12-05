¿Defensor mundialista al FPC? El jugador quedará libre para 2026

Santiago Arias parece ser uno de los fijos de Néstor Lorenzo para la convocatoria del Mundial 2026, un lateral derecho con un proceso largo en selección y que siempre que se le ha necesitado ha cumplido con creces en su posición, tanto defensiva como ofensivamente.

Después de la última fecha de amistosos el jugador prácticamente aseguró su lugar en la selección Colombia con dos grandes partidos y se perfiló como el candidato perfecto para pelear la posición con Daniel Muñoz.

Terminó contrato en Brasil y quedó libre

Arias venía jugando en Bahía, equipo brasileño de primera división que suele pelear los puestos de Libertadores y que con el final de esta temporada se jugará todo el último partido para ir directamente al certamen sin tener que jugar fase previa. El lateral colombiano ha sido uno de los referentes del equipo desde su llegada y con esfuerzo y dedicación se ganó su lugar en el equipo donde logró reencontrarse con su mejor forma.

Ahora el jugador quedará libre y todo parece indicar que no continuará en Brasil, o al menos eso se dio a entender cuando al finalizar el partido anterior permaneció en el terreno de juego despidiéndose de la hinchada para después sentarse en el banco de suplentes y ahí si demostrar sus emociones soltando varias lagrimas.

Millonarios, Nacional y algunos equipos que sueñan con repatriarlo

Santiago Arias fue uno de los objetivos del conjunto embajador hace algunas temporadas, sin embargo el lateral derecho prefirió fichar por Bahía, decisión de la que seguro no se arrepiente, sin embargo, en este momento que el jugador quedó libre y necesita si o si competir para no perder su lugar en el Mundial la opción de Millonarios no se vería con malos ojos, sobre todo pensando que en esa posición el equipo azul de la capital no tiene ningún referente o jugador fijo.

Por otro lado está Nacional, equipo del que el colombiano es hincha, esta opción también se ha hablado en el pasado pero con menos fuerza que la anterior, sin embargo en los últimos meses habría retomado con fuerza la idea de ver a Santi Arias vestido de verdolaga. Aunque esa opción parece complicada ya que el jugador tendría que pelear un puesto precisamente con su rival en selección, Andrés Felipe Román, uno de los mejores jugadores de la Liga BetPlay.

Santi Arias historia de superación

Recordemos que el jugador siempre ha sido un fijo en la selección, jugó los mundiales 2014, 2018 y ahora está muy cerca del de 2026, aunque no siempre la situación fue fácil para Arias. A finales de 2020 el jugador sufrió una temible lesión en un partido disputado ante Venezuela, el lateral en medio de una disputa de balón salió mal librado y se rompió el peroné, lesión que lo mantuvo por fuera de los terrenos de juego por mucho tiempo y después de eso le costó mucho recuperar su nivel.

Sin embargo, en Bahía encontró su lugar ideal en donde no solo recuperó su nivel, sino también su confianza y su puesto en la selección Colombia.