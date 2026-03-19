Definido el grupo y los rivales de Medellín en la Copa Libertadores 2026

Se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde cuatro equipos colombianos estaban a la expectativa de saber cuáles serían sus rivales, entre ellos, el Deportivo Independiente Medellín.

El conjunto dirigido por el técnico Alejandro Restrepo, que viene de superar dos fases previas para acceder a la fase de grupos, tendrá un desafío importante en esta competencia internacional con rivales de alta categoría.

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Así quedó el grupo de Medellín en la Copa Libertadores 2026

La suerte dictaminó que el conjunto 'poderoso de la montaña' se tendrá que ver las caras contra el último campeón del certamen, el Flamengo del colombiano Jorge Carrascal, Estudiantes de La Plata del delantero Edwuin Cetré y el equipo peruano de Cusco, conjunto que reside en la ciudad homónima a 3.400 metros sobre el nivel del mar.

El equipo colombiano está en el Grupo A de la Copa Libertadores, torneo al que buscará ser protagonista y pelear uno de los dos puestos que da acceso a los octavos de final, recordando que de quedar tercero tendrá como premio de consolación la oportunidad de jugar los 'playoffs' de la Copa Sudamericana para pelear un cupo a los octavos de ese torneo, el segundo más importante en el continente americano.

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Antecedentes alegres del DIM en la Copa Libertadores

Para Medellín, el regreso a la fase de grupos representa la consolidación de un proceso competitivo que ya había dado señales en ediciones recientes. En 2023, el equipo logró avanzar desde el repechaje y compitió con carácter en una zona compleja, sumando experiencia internacional que ahora buscará capitalizar.

En la memoria del club aún permanece la histórica campaña de 2003, cuando Medellín alcanzó las semifinales del torneo tras eliminar a rivales de peso como Cerro Porteño y Gremio. Ese antecedente alimenta la ilusión de una nueva participación destacada.

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