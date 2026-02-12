Definido el rival de Sporting Cristal en segunda fase previa de Copa Libertadores

Sporting Cristal ya conoce a su rival para la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2026, luego de definirse la serie correspondiente a la primera instancia del certamen continental.

El equipo limeño estaba instalado directamente en la fase 2 y aguardaba por el ganador del cruce entre Alianza Lima y 2 de Mayo, una llave que se resolvió esta semana tras dos partidos intensos.

La serie comenzó la semana anterior en Paraguay, donde 2 de Mayo se impuso 1-0 en el compromiso de ida, tomando ventaja ante el conjunto peruano.

Ya este miércoles 11 de febrero, el partido de vuelta disputado en Mature terminó 1-1, resultado que le permitió al club paraguayo avanzar gracias a la diferencia conseguida como local.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo en Libertadores

De esta manera, quedó confirmado que Sporting Cristal se enfrentará a 2 de Mayo en la segunda fase previa de la Libertadores, en lo que será un enfrentamiento inédito en el plano internacional.

Se trata de un auténtico batacazo, pues esta es la primera participación de 2 de Mayo en la Copa Libertadores, y en su debut logró eliminar a un rival con mayor recorrido continental como Alianza Lima.

Fechas de Sporting Cristal vs 2 de Mayo

La serie entre Sporting Cristal y el equipo paraguayo se disputará a doble partido: la ida será el martes 17 de febrero en Paraguay, mientras que la vuelta se jugará el martes 24 en Perú, donde se definirá el clasificado.

Cabe señalar que en la tercera fase previa, el ganador del cruce entre 2 de Mayo y Sporting Cristal se medirá con el vencedor de la serie entre Carabobo de Venezuela y Huachipato de Chile, en un camino que cada vez se hace más exigente rumbo a la fase de grupos.