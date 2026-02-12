Kevin Castaño se iría de River Plate: oferta de 15 millones de dólares antes del Mundial

Poco a poco, el futuro de Kevin Castaño cambió considerablemente, En Krasnodar era un jugador habitual para el equipo ruso. Su nivel y sus buenas presentaciones con la Selección Colombia permitió que Marcelo Gallardo pusiera sus ojos en el volante cafetero para el mercado de fichajes.

Efectivamente, lo que parecía una operación difícil en el mercado de fichajes se terminó resolviendo a principios del 2025. Aunque hubo mucha expectativa y trabas para que el mediocampista llegara a vestir la camiseta riverplatense, pagaron una suma cercana a los 14 millones de dólares.

Una millonada que no dio resultado en River Plate. Se ganó las críticas por parte de la afición exigente del club y nunca logró adaptarse al fútbol argentino. De hecho, en este arranque del 2026, el antioqueño no ha contado con la regularidad deseada. Marcelo Gallardo lo tiene relegado al banquillo de suplentes y pocos minutos ha sumado.

LA OFERTA QUE PODRÍA CAMBIAR EL FUTURO DE KEVIN CASTAÑO ANTES DEL MUNDIAL

Se acerca la Copa del Mundo y Kevin Castaño es uno de los jugadores convocados habitualmente por Néstor Lorenzo. Además, es una de las principales opciones en el mediocampo junto con Jefferson Lerma. Su presencia dependerá de su regularidad, esa que no ha tenido.

En estos momentos, tal vez lo mejor que pudiera pasar es cambiar de club. River Plate quiere sacar provecho y no perder el dinero invertido en el colombiano, pues fue una cifra grande. De acuerdo con información de Pablo Sager, periodista de DSports Argentina, llegaron ofertas por Kevin y por Matías Galarza.

Sager informó que, “hay ofertas y sondeos por dos futbolistas de River Plate que no son titulares y hablo del paraguayo Galarza Fonda y una oferta del fútbol árabe por el colombiano Kevin Castaño, donde River recibirá el mismo o más dinero que el que puso por el colombiano”.

Sin embargo, el periodista argentino admitió que, “el cuerpo técnico no quiere desprenderse de estos futbolistas, pero el pedido popular y el saber que se necesita un delantero abriría la puerta a alguno de los dos”. Ambos jugadores son habitualmente convocados por sus respectivas selecciones.

A falta de cuatro meses exactos para el Mundial de 2026, Kevin Castaño podría cambiar de club en busca de sumar regularidad. Esa que será fundamental para estar en la lista de 26 convocados y de ser titular junto con Jefferson Lerma. A lo largo de la Liga de Argentina, Castaño solo ha sumado 18 minutos en este año.

Habrá que esperar qué decisiones tomará River Plate con Kevin Castaño que no ha sido de la partida como titular en este 2026. Es uno de los jugadores más resistidos de este pobre nivel que viene demostrando el cuadro riverplatense en el segundo semestre del 2025 y este 2026.