Sudamericano Femenino sub 20: posiciones grupo A y B a una fecha del final

La cuarta jornada del Campeonato Sudamericano Femenino sub 20 dejó prácticamente definidos los clasificados al hexagonal final, tras una fecha que se extendió entre martes y miércoles y que clarificó el panorama en ambos grupos.

En el Grupo A, Colombia asumió el liderato con siete puntos luego de derrotar 2-0 a Uruguay, resultado que lo deja dependiendo de sí mismo para cerrar la fase como primero. Muy cerca aparece Venezuela con seis unidades, también fortalecida tras su triunfo 2-0 frente a Paraguay.

La tercera posición del Grupo A es para Paraguay con cuatro puntos y diferencia de gol de +2, mientras que Uruguay quedó con las mismas cuatro unidades pero con -3 en el ítem goleador, lo que complica sus opciones, teniendo en cuenta que descansará en la próxima jornada. Chile es última con apenas un punto y ya eliminada.

En el Grupo B, Brasil lidera con autoridad al sumar nueve puntos y una impresionante diferencia de gol de +12, luego de golear 6-0 a Perú en esta jornada. La ‘Canarinha’ comparte puntaje con Argentina, que también tiene nueve unidades tras vencer 4-0 a Bolivia, aunque con diferencia de +9.

Más atrás aparece Ecuador con tres puntos y +4 en diferencia de gol, ocupando la tercera casilla y perfilándose como uno de los equipos con mayor probabilidad de avanzar. Perú también suma tres unidades, pero con una diferencia de -8 que lo deja en clara desventaja. Bolivia cierra el grupo sin puntos.

Posiciones del Sudamericano Femenino sub 20 - fecha 4

Grupo A

1. Colombia, 7 puntos

2. Venezuela, 6

3. Paraguay, 4 (+2)

4. Uruguay, 4 (-3)

5. Chile, 1

Grupo B

1. Brasil, 9 puntos (+12)

2. Argentina, 9 (+9)

3. Ecuador, 3 (+4)

4. Perú, 3 (-8)

5. Bolivia, 0

Con estos resultados, ya están confirmadas las clasificaciones de Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina, mientras que todo apunta a que Paraguay y Ecuador terminarán sellando su presencia en el hexagonal final, salvo un giro inesperado en la última jornada.

Programación quinta fecha del Sudamericano Femenino sub 20

Jueves 12 de febrero

Venezuela vs Chile

Paraguay vs Colombia

Descansa Uruguay

Viernes 13 de febrero

Perú vs Ecuador

Brasil vs Argentina

Descansa Bolivia

Cabe recordar que en la siguiente fase se disputará un hexagonal final, instancia en la que no solo se definirá al campeón del Sudamericano, sino que además los cuatro mejores equipos obtendrán cupo al Mundial de la categoría.