El ecuatoriano Kendry Páez jugaría en el fútbol argentino

Todo indica que Kendry Páez tendría nuevo equipo en el fútbol suramericano, en lo que sería un movimiento clave para el desarrollo de una de las mayores promesas del balompié ecuatoriano.

Según la información conocida, el mediocampista ofensivo llegará a River Plate de Argentina en condición de préstamo por lo que resta de la temporada, en una operación pensada para darle continuidad y mayor protagonismo competitivo.

La noticia fue revelada por el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, quien confirmó el avance de la negociación a través de su cuenta oficial de X.

“Chelsea recuperó a Kendry de la cesión del Estrasburgo ante la llegada de nuevos talentos. Páez viaja a Buenos Aires para realizarse pruebas médicas, la solución ideal para su desarrollo. Cesión por una temporada acordada”, señaló Romano.

De concretarse el acuerdo, River Plate se quedaría con el joven talento ecuatoriano sin opción de compra, pero con la posibilidad de potenciarlo y de ganar en el plano deportivo con uno de los mejores prospectos de la zona.

Estadísticas de Kendry Páez en Estrasburgo

En sus seis meses como jugador del Racing de Estrasburgo, Kendry Páez disputó 21 partidos oficiales y logró un gol, sumando experiencia en el fútbol europeo pese a su corta edad.

Cabe recordar que el volante de 18 años solo ha vestido profesionalmente las camisetas de Independiente del Valle y Estrasburgo, ya que su llegada al Chelsea responde a un proyecto a mediano plazo.

Se tiene previsto que el debut oficial de Páez con los Blues será dentro de un par de temporadas, motivo por el cual se prioriza que el futbolista continúe acumulando minutos en ligas competitivas.

Si no se presentan contratiempos, se espera que al término de esta semana Kendry Páez sea presentado oficialmente como nuevo jugador de River Plate, dando inicio a una nueva etapa en su prometedora carrera.