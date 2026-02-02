La penosa razón por la que Edwuin Cetré no llegaría a Athletico Paranaense

El fichaje de Edwuin Cetré al Athletico Paranaense se habría caído por una razón que ha generado sorpresa y preocupación, luego de que el futbolista viajara a Brasil para cerrar su vinculación y finalmente la operación no se concretara.

Pese a que el extremo colombiano ya se encontraba en territorio brasileño para unirse a su nuevo club, el traspaso quedó sin efecto en las últimas horas, dando paso a distintas versiones sobre los motivos que impidieron la firma del contrato.

Edwuin Cetré tendría problemas cardiacos

Entre las razones que se han contemplado, la que más fuerza ha tomado es la de una inconsistencia detectada en los exámenes médicos del jugador, situación que habría sido determinante para que Athletico Paranaense desistiera de la negociación.

De acuerdo con las versiones que circulan, Cetré presentaría problemas de tipo cardiaco, los cuales habrían sido identificados durante las pruebas médicas realizadas por el club brasileño, convirtiéndose en un argumento de peso para frenar la transferencia.

Hasta el momento, no existe información oficial por parte de Athletico Paranaense ni del entorno del futbolista que confirme o descarte dicha situación médica, por lo que el tema permanece en el terreno de la especulación.

Lo que sí fue confirmado es la postura de Estudiantes de La Plata, club dueño de los derechos del jugador, que a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X informó la cancelación de la transferencia.

“El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, simpatizantes y público en general, que se ha dado por cancelada la transferencia definitiva del jugador Edwuin Cetré al Club Athletico Paranaense de Brasil”, señaló la institución.

En el mismo mensaje, el club argentino explicó que, “a pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”, y confirmó que el futbolista regresará al país para reincorporarse al primer equipo.

¿Cuánto iba a pagar Paranaense por el fichaje de Edwuin Cetré?

Cabe recordar que, a sus 28 años, Edwuin Cetré estaba próximo a concretar su paso al fútbol brasileño por una cifra cercana a los 6 millones de dólares. Ahora, todo indica que continuará en Estudiantes de La Plata, club que tendrá la obligación de evaluar su estado físico antes de definir los próximos pasos en su futuro deportivo.