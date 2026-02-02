Morelos presiona al 'Chicho' Arango: este fue el ultimátum

La novela con el delantero antioqueño de 30 años en el presente mercado de fichajes llegó a su fin luego de que Atlético Nacional hiciera oficial la confirmación de su llegada el sábado 31 de enero, fecha que quedará enmarcada en su carrera como futbolista profesional, ya que finalmente podrá jugar en el equipo del cual es hincha.

Desde hace varios mercados de fichajes se había intentado negociar con el delantero que ha contado con varios ciclos en la Selección Colombia, pero una vez confirmado el traspaso la fiesta fue absoluta por parte de los hinchas, pero también de los jugadores, quienes le abrieron las puertas del club de la mejor manera, con las expectativas altas, pero también exigencias, tal como la que le hizo el propio Morelos.

Morelos le lanzó indirecta al 'Chicho' Arango

El sábado de 31 de enero fue una fecha que quedó enmarcada en la historia del cuadro 'verdolaga', no solo porque se llevó a cabo el "Partido de la historia" contra el Inter de Miami, en donde se vio el regreso de Messi a Colombia para jugar frente a Nacional en el Estadio Atanasio Girardot, sino también porque se vio el regreso del 'Chicho' Arango a Colombia.

Inter de Miami se llevó la victoria por un marcador de 2-1 en donde el protagonismo se lo robó claramente el campeón del mundo, Messi, el golazo de Rengifo, pero también unas contundentes declaraciones que dio Alfredo Morelos sobre la nueva contratación y quien podría llegar a arrebatarle su puesto en la zona ofensiva, Cristian Arango.

El 'búfalo', quien finalmente se llegó a un acuerdo para que firmara por tres años tras haber obtenido el 100% de sus derechos deportivos, habló sobre la llegada de Arango, se mostró satisfecho porque sabe la calidad con la que cuenta su nuevo compañero, aunque también aprovechó para lanzarle una advertencia con el fin de que no baje el ritmo para que se puedan seguir ganando títulos.

“Lo recibimos de la mejor manera, obviamente debe venir a aportar, así como lo hice yo o como lo han hecho todos los compañeros que han llegado ¡Eso es Atlético Nacional, venir a aportar y ganar títulos”.

Contrato de 'Chicho' Arango con Nacional

Arango llega a Atlético Nacional con contrato en condición de préstamo por un año con un importante cargo de 500 mil dólares. Adicionalmente, los equipos pactaron una opción de compra, que quedó estipulada en 1,5 millones de dólares por el 60% del pase de atacante.