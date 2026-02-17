La Copa Libertadores, el gran reto para el Deportes Tolima y Lucas González

La Copa Libertadores inicia para los colombianos. Uno de los primeros equipos que tendrá el reto internacional será el Deportes Tolima, que luego de la victoria contra el Once Caldas, ahora piensa en lo que será la segunda fase del torneo internacional y lograr llegar a la fase de grupos.

El primer objetivo que tendrá el equipo de Ibagué será enfrentar al Deportivo Táchira, que clasificó a la segunda fase de la Copa Libertadores tras superar a The Strongest por la tanda de penales y ahora tendrá que recibir en su casa al equipo de Lucas González, quien sueña con una buena presentación internacional.

Lucas González sueña con la Copa Libertadores

Previo a su viaje a Venezuela, Lucas González, entrenador del Deportes Tolima, dejó claro que será uno de los retos más importantes de su carrera, pero que es algo con lo que soñó desde que llegó al cuadro ibaguereño, por lo que lo enfrentará de la mejor manera en su primer juego.

“Queremos viajar ya. La Copa Libertadores era un objetivo que nos pusimos desde que llegamos acá (Deportes Tolima). En el proyecto anterior se sumaron 44 puntos y creo que eso nos pone a soñar para ingresar a la Copa por reclasificación (…) Nuestro objetivo siempre fue estar en la Copa Libertadores; ahora solo tenemos que disfrutar”, aseguró el entrenador del Tolima.

Además, el entrenador afirmó que para el juego en Venezuela logró recuperar a Brayan Rovira y Chino Sandoval, lo que le sirve mucho al equipo, teniendo en cuenta que son jugadores que no han sumado bastantes minutos, lo que le servirá para esta llave contra Táchira.

“Ahora lo estamos disfrutando, llega en un buen momento y con menos minutos en comparación con sus compañeros, lo que nos ayuda para esta llave; eso podría ayudar al equipo (…) Rovira tiene mucha calidad, es uno de nuestros capitanes y felices de que pueda estar con nosotros”, añadió Lucas González.

Última presentación del Tolima en Copa Libertadores

Cabe mencionar que el Deportes Tolima tendrá que superar su participación en la edición del 2025, donde también clasificó a la segunda fase, pero quedó eliminado a mano de Melgar de Perú, que lo superó en ambos juegos y catapultó el sueño de los hinchas Vinotinto & Oro.