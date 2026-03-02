Deportivo Cali aseguró la permanencia de un referente hasta 2027

El Deportivo Cali no pasa por su mejor momento, el equipo verde no pudo vencer a Fortaleza en la más reciente fecha 9 de la Liga BetPlay y dejó una imagen discreta en su rendimiento que levantó críticas al técnico Alberto Gamero.

El conjunto ‘azucarero’, que viene de dos empates consecutivos (ante Bucaramanga y Fortaleza), se ubica de momento en la novena posición de la liga con 12 puntos, quedando a las puertas del grupo de los ocho y esperando lo que será la próxima fecha del torneo, duelo en condición de local contra Once Caldas el viernes 6 de marzo.

Lea también: Figura de Cali habló sobre supuesto cajón para sacar a Gamero

Deportivo Cali anunció la renovación de uno de sus más queridos jugadores

Previo al compromiso entre Deportivo Cali y Fortaleza, el equipo verde de la ciudad de Cali anunció la renovación de contrato del defensor central José Caldera, jugador de apenas 24 años que juega desde el 2021 en el conjunto ‘azucarero’ y que ahora extiende su vínculo hasta 2027.

El defensor nacido en el municipio de Sahagún, Córdoba, ha jugado de momento 5 partidos en la presente Liga BetPlay, jugador caracterizado por su fuerte carácter, pasión y compromiso dentro de la cancha, unas virtudes que las directivas del Deportivo Cali rescatan y que le da para esta renovación.

Lea también Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la novena fecha

José Caldera fue destacado por el Deportivo Cali

Caldera fue titular en el empate 1-1 contra Fortaleza y allí cumplió 100 partidos con la camiseta del Deportivo Cali, un hecho que no fue ajeno para la institución, pues previo al compromiso ante los ‘Amix’ recibió una camiseta con el número 100 en su espalda.

Cabe recordar que el conjunto ‘azucarero’ ya había renovado el contrato de otras de sus grandes ‘joyas’, pues el mediocampista Matías Orozco fue ‘blindado’ hasta junio de 2029, asegurando buenos réditos económicos de una futura venta del jugador de apenas 18 años, quien es considerado como uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol colombiano.