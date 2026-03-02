Figura de Cali habló sobre supuesto 'cajón' para sacar a Gamero

Deportivo Cali no pasa por su mejor momento en la Liga Betplay, los resultados no se le han venido dando a su favor y con nueve partidos ya disputados se encuentra afuera de los ocho mejores equipos de la competencia con un saldo bastante irregular de tres victorias, tres derrotas y tres empates.

Este rendimiento del cuadro 'azucarero' ha puesto en duda la continuidad de Alberto Gamero y ello ha hecho especular que los jugadores no quieren continuar bajo el mando del estratega. Sin embargo, una de sus figuras, Felipe Aguilar, tomó la vocería y desmintió estas versiones.

Lea también Confirmada fecha y sede del partido de despedida de la Selección Colombia

Los jugadores no le están haciendo 'cajón' a Cali

Cali no pudo aprovechar su localía, se fue arriba en el marcador de manera muy temprana con anotación de Avilés Hurtado sobre el minuto 5 y Fortaleza se llevó un "punto de oro" gracias a la anotación de David Rivas en los últimos minutos del compromiso, lo que complicó el puesto del 'azucarero' en la tabla del descenso.

Después de este duelo adelantado de la fecha 16 contra el equipo bogotano, Alberto Gamero hizo su respectivo análisis del empate, el cual no vio para nada favorecedor, y de paso confirmó su continuidad en el club.

Lea también [Video] FCF anunció un nuevo amistoso de la Selección Colombia previo al Mundial

Sin embargo, Felipe Aguilar también fue otro de los protagonistas, no solo porque fue pieza fundamental para rescatar el empate, sino porque habló por todo el equipo cuando reveló que en el club no hay 'cajón' para sacar a Alberto Gamero.

“Si nosotros fuéramos unos jugadores que no quisiéramos al entrenador, nos pararíamos en la cancha y no correríamos”.

En otras noticias: Millonarios y Medellín apuntan a la Comisión Arbitral

Gamero confirmó su continuidad en Cali

El empate ante Fortaleza podría llegar a complicar el presente del estratega samario en el banquillo técnico del club, tal como se venía especulando desde hace algunas fechas, pero fue el propio 'tito' quien confirmó que se sentía bien en el club y que confía en que las directivas y los hinchas vean el proceso que se está llevando a cabo con todo el equipo para conseguir resultados positivos.

"Yo me siento fuerte, en el fútbol nadie me ha regalado nada, soy un hombre fuerte, un hombre de fe, ellos saben que trabajamos bien y planificamos los partidos".