Desahogo de Hansi Flick: Los lamentos del Barcelona tras la eliminación en Champions

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, no ocultó su frustración tras la eliminación en la Liga de Campeones a manos del Atlético de Madrid, en un duelo que dejó sensaciones encontradas para el conjunto catalán.

Barcelona, eliminado tras el 3-2 del global: "Estoy agradecido a la mentalidad de los jugadores"

El técnico alemán compareció ante los medios visiblemente afectado por el resultado, insistiendo en que su equipo hizo méritos suficientes para avanzar a las semifinales del torneo: “Estamos disgustados. Hemos hecho un fantástico partido en la primera parte. Hemos merecido más. Hemos merecido estar en semifinales”, afirmó, en un análisis que reflejó tanto la decepción como la convicción sobre el rendimiento de sus dirigidos.

Más allá del golpe deportivo, Flick quiso resaltar la actitud de su plantilla en un escenario de máxima exigencia: “Estoy agradecido a la mentalidad de los jugadores. Estoy orgulloso de ellos”, señaló, destacando el compromiso del equipo en una eliminatoria que se definió por detalles.

Uno de los puntos que generó controversia en el compromiso fue la actuación arbitral, marcada por la expulsión de Éric García en el minuto 77 y la anulación de un gol de Ferran Torres en el 55. Sin embargo, el entrenador optó por evitar la polémica: “No quiero hablar del árbitro. Seguramente a vosotros os interesa, pero a mí no. Solo quiero felicitar a mis jugadores”, zanjó, dejando claro su enfoque en el rendimiento deportivo más que en factores externos.

Barcelona de Flick apuesta por la Liga: "Cuanto antes seamos campeones, mejor"

Pese a la eliminación europea, Flick ya proyecta lo que viene para el Barcelona en la temporada. El estratega fue contundente al señalar que el equipo debe pasar página rápidamente y centrarse en la liga local: “Cuanto antes seamos campeones, mejor. No importa si es el día del Clásico. Lo importante es serlo”, aseguró, enviando un mensaje de ambición de cara al cierre del campeonato.

El estratega reiteró el sentimiento que dejó la caída en Champions, pero también lanzó un mensaje de resiliencia: “Nos vamos disgustados porque hemos creído que íbamos a pasar a semifinales y hemos jugado para lograrlo. Estoy orgulloso de mis jugadores. Hicieron un gran partido. Volveremos”.