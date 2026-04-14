¿Técnico del América escoge entre los dos torneos? El plan de David González en Liga y Sudamericana

En la antesala del duelo frente a Alianza Atlético de Perú por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, el técnico de América de Cali, David González, dejó clara la hoja de ruta de su equipo en medio de un calendario exigente que lo obliga a competir al máximo nivel en dos frentes.

América, atento a la participación en dos torneos: Liga y Copa Sudamericana

El conjunto escarlata llega con resultados recientes que reflejan cierta irregularidad: empató ante Macará en su estreno internacional, cayó en Liga frente a Cúcuta y venía de una victoria 2-0 sobre Bucaramanga. En ese contexto, la planificación deportiva se convierte en un factor determinante para sostener el rendimiento.

Consultado sobre la prioridad entre la Liga y la Copa Sudamericana, González fue contundente al descartar cualquier tipo de jerarquía entre los torneos: “La importancia es exactamente igual, exactamente igual. Yo creo que no, ninguno de los dos que se logre y el otro no salvaría el semestre”, afirmó, dejando claro que el club no apostará por un solo objetivo.

El entrenador enfatizó que la ambición es doble y sin concesiones: “El objetivo está y vamos a clasificar a los playoffs, de eso no nos queda la menor duda, y en la Sudamericana también tenemos el objetivo de tener que pasar el grupo”, señaló, evidenciando que el plan institucional apunta a competir en ambos escenarios.

Técnico del América, David González: “Definitivamente afrontamos los dos torneos con la misma importancia"

En cuanto al manejo de la nómina, González anticipó una rotación estratégica, pero sin dividir completamente el equipo titular. “Seguramente va a haber, no digamos que 11 jugando una y 11 jugando otra. No, no va a pasar, pero seguramente sí va a haber muchos cambios”, explicó.

La clave, según el DT, estará en la gestión diaria y en la lectura del desgaste físico de sus jugadores. “Desde lo que nosotros en nuestra planificación entendamos qué es necesario, dónde se puede, dónde es la necesidad, dependiendo también de todo lo que vaya pasando en el día a día”, detalló.

Además, añadió un factor determinante en la toma de decisiones: “Dependiendo de cuántos minutos sumen algunos, y algunos que sumaron menos minutos esos pueden ser los candidatos a jugar después el fin de semana”.

Finalmente, González reiteró su postura como mensaje central antes del viaje: “Definitivamente afrontamos los dos torneos con la misma importancia”.