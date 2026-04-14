Santa Fe, alerta por Diniz en Libertadores: Repetto destacó su impacto inmediato en Corinthians

Independiente Santa Fe se alista para un reto de alto calibre en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuando visite en Brasil a Corinthians, un rival que llega en crecimiento tras el reciente cambio de entrenador. En la previa del compromiso, el técnico cardenal, Pablo Repetto, analizó el momento del conjunto paulista y destacó las dificultades que representará el duelo.

Santa Fe buscará dar el golpe en condición de visitante contra Corinthians

El estratega uruguayo hizo énfasis en el último partido del rival, el clásico ante Palmeiras, donde evidenció el carácter competitivo del equipo: “Bueno, empataron, primero quedaron con diez, después con otra expulsión, clásico, un equipo muy agresivo, con buenos jugadores en ofensiva”. Además, profundizó en la idea de juego que ha implementado el nuevo entrenador de Corinthians: “Agarro es el que maneja. El hilo del equipo es un enganche, extremos con buen pie, como todo equipo brasileño, laterales que van al ataque. Son las características de ellos”.

En cuanto a las condiciones del partido, el DT descartó que el clima sea un factor determinante: “Yo estuve mirando el clima y creo que va a estar alrededor de los 19 o 20 grados, un tema normal, poco a lo que estamos acostumbrados, más o menos”.

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El entrenador se refirió al acompañamiento de la hinchada cardenal en territorio brasileño, valorando el esfuerzo de los aficionados: “Sé que vienen unos cuantos hinchas, muchos hinchas de Santa Fe, ojalá que a toda esa gente que hace un esfuerzo grande, por la distancia, le podamos responder con la entrega de todo lo que hoy estamos al frente del equipo y podamos dar una alegría”.

Repetto también subrayó el impacto inmediato del nuevo técnico en el rendimiento del equipo paulista: “Vienen de un cambio de técnico, un técnico con una gran experiencia en el fútbol brasilero, al punto de haber estado al frente de la selección brasilera. Conoce muy bien cada uno de los jugadores de Corinthians, a pesar de que recién llegó, así que ha obtenido resultados”, afirmó. Incluso resaltó los antecedentes recientes: “No empató el clásico, ganó su primer partido de Copa, de visita en Argentina. Esas son todas las características de Corinthians con su entrenador, incluido”.