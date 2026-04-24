Descanso para Luis Díaz: prensa alemana dice que la prioridad absoluta es la Champions

Luis Díaz tendría descanso este fin de semana con Bayern Múnich en el duelo frente a Mainz 05 por la Bundesliga, en una decisión que apunta directamente al gran objetivo inmediato del club alemán: la semifinal de la Champions League contra Paris Saint-Germain.

La gran novedad sería la ausencia inicial de Luis Díaz: PSG, el gran objetivo en Champions

De acuerdo con información del diario alemán "Bild", el técnico bávaro alistaría una nómina con varias rotaciones para el compromiso liguero, teniendo en cuenta que el campeonato local ya está asegurado y la prioridad absoluta pasa por la serie continental. En ese contexto, el extremo colombiano no aparecería como titular.

La posible formación de Bayern sería con Urbig en el arco; Stanišić, Kim, Itō y Davies en defensa; Kimmich y Goretzka en el medio; Olise, Ndiaye y Guerreiro más adelantados; mientras que Jackson comandaría el ataque. Dentro de esa alineación, la gran novedad sería la ausencia inicial de Luis Díaz.

La decisión sería estratégica. El atacante colombiano viene siendo una de las piezas más desequilibrantes del equipo en las últimas semanas, tanto por su velocidad como por su capacidad de romper líneas en el uno contra uno. Además, su intensidad para presionar y atacar espacios lo convierte en una carta clave pensando en un rival del calibre del PSG.

Díaz tendría minutos limitados o incluso descanso total: Selección Colombia, atenta

Con la Bundesliga ya definida, Bayern puede permitirse administrar cargas físicas y evitar riesgos innecesarios antes del choque más importante de la temporada. Por eso, todo apunta a que Díaz tendría minutos limitados o incluso descanso total, con el objetivo de llegar en plenitud al duelo europeo.

Para el colombiano, la semifinal representaría una nueva oportunidad de protagonismo en la élite continental. Luis Díaz ha demostrado personalidad en noches grandes y el cuerpo técnico confía en su impacto para marcar diferencias ante la defensa parisina.

Desde Alemania destacan que la prioridad del club es llegar con sus figuras frescas y disponibles. En ese escenario, el nombre del guajiro aparece entre los principales protegidos por el entrenador Vincent Kompany.