Tolima cayó 2-0 frente a Millonarios en El Campín, en un compromiso en el que el conjunto pijao presentó una nómina alterna pensando en sus próximos retos internacionales.

Lucas González defendió la nómina alterna contra Millonarios: “Hay que tomar decisiones”

La decisión generó debate por tratarse de un duelo clave ante uno de los equipos protagonistas del campeonato, pero al final del encuentro el técnico Lucas González salió al paso de las críticas y explicó con detalle las razones que lo llevaron a rotar la plantilla.

El estratega dejó claro que el contexto competitivo obligaba a tomar decisiones estratégicas, especialmente teniendo en cuenta que Tolima ya había asegurado su clasificación anticipada a la siguiente fase del torneo local.

“Lo has hecho relativamente bien a lo largo del torneo local, todos contra todos, tienen la fortuna de clasificarte anticipadamente, pues tienes que tomar este tipo de decisiones. ¿Qué haces?”, planteó el entrenador en rueda de prensa.

Desde su visión, existían dos caminos posibles. El primero era arriesgar a la base titular en busca de una mejor posición en la tabla, con el objetivo de alcanzar el segundo lugar y sumar más puntos de cara a los cuadrangulares. Sin embargo, ese escenario también implicaba riesgos importantes desde lo físico.

Lucas aseguró: "les evitas un viaje y los tienes frescos para Copa Libertadores"

“Apuntas a intentar hacer 36 puntos para quedar segundo, que matemáticamente es posible, poniendo en riesgo algunos jugadores que han venido jugando mucho y que como consecuencia de eso no estén disponibles el próximo martes para un partido crucial de esos de Copa Libertadores”, explicó.

González consideró que el desgaste acumulado de varios titulares hacía necesario dosificar esfuerzos en una etapa definitiva de la temporada.

“O por el contrario, los jugadores que sientes que pueden estar en riesgo por la cantidad de minutos que han jugado, decides que ellos no jueguen, les evitas un viaje y los tienes frescos para Copa Libertadores, teniendo en cuenta que como dije antes, ya estás clasificado”, sostuvo.

Aunque la derrota en Bogotá dejó inconformidad entre algunos sectores, el técnico defendió la lógica deportiva detrás de la decisión. Para Tolima, la temporada no se reduce únicamente a la Liga BetPlay, sino también al desafío continental, donde un buen resultado puede marcar el semestre.