El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, se refirió con preocupación al juego brusco que marcó el amistoso ante la Selección Colombia, duelo que terminó con victoria europea 3-1 en territorio estadounidense.

Néstor Lorenzo no quedó conforme con los resultados contra Croacia y Francia, dos derrotas en la fecha FIFA

Pese a las derrotas, el entrenador Néstor Lorenzo destacó el valor de medirse ante selecciones de élite: "El otro día Croacia nos dio una muestra de practicidad en lo que es el juego y hoy Francia es una muestra de categoría. Cómo enfrentar estos equipos".

Por último agregó: "Sabíamos que nos exponíamos a esto, yo quería que nos pongamos a esto Estoy triste por la derrota, pero sin duda que nos va a dejar mucho aprendizaje y bueno, ojalá tengamos la revancha con ellos mismos en alguna etapa del mundial".

Deschamps estalla por una posible lesión a Olise: "pudo haber terminado en una lesión grave"

Tras el compromiso, el técnico francés calificó el encuentro como “muy agresivo” y señaló que este tipo de intensidad suele ser característica de los equipos sudamericanos. Sin embargo, advirtió que en algunos pasajes se sobrepasaron los límites, especialmente en una acción sobre Michael Olise en los minutos finales.

“Fue un partido muy agresivo. Sabemos cómo son estos juegos y que no haya VAR influye, pero la jugada final fue más que intensidad. Por suerte Olise logró saltar, porque pudo haber terminado en una lesión grave”, expresó Deschamps en declaraciones posteriores.

El entrenador también cuestionó la permisividad arbitral en este tipo de compromisos amistosos: “Esto no es fútbol americano, no hay tackles”, reclamó, asegurando que elevó su queja al cuarto árbitro durante el partido.

Pese a sus críticas, Deschamps destacó que la acción no dejó consecuencias físicas para su jugador, aunque insistió en la necesidad de proteger la integridad de los futbolistas, incluso en encuentros de carácter amistoso.