Néstor Lorenzo sueña con revancha en el Mundial: “Ojalá volvamos a enfrentarlos”

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, hizo un balance autocrítico tras la doble fecha FIFA en la que su equipo enfrentó a rivales de primer nivel como Croacia y Francia, con saldo negativo en resultados, pero valioso en aprendizajes.

"Hoy, Francia nos da una muestra de categoría": Néstor Lorenzo, DT de Colombia

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El partido comenzó equilibrado, con intentos por la banda izquierda liderados por Luis Díaz y Johan Mojica, pero sin claridad en el último tercio. Francia, en cambio, fue más eficaz. Désiré Doué abrió el marcador con un remate desviado y luego Marcus Thuram aumentó la diferencia antes del descanso.

En el segundo tiempo, un error defensivo permitió el segundo tanto de Doué, que prácticamente sentenció el compromiso. Los cambios introducidos por Néstor Lorenzo le dieron otra cara al equipo, con mayor movilidad y agresividad ofensiva.

El descuento llegó gracias a Jaminton Campaz, quien aprovechó una jugada colectiva para vencer al arquero rival. Colombia incluso generó opciones adicionales, pero la reacción fue tardía.

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El estratega reconoció que asumieron un riesgo al programar compromisos de alta exigencia, sobre el duelo ante Croacia consideró: "el tema de la distancia entre partidos, también creo que nos afectó y quisimos probar igual. El primero creo que el partido con Croacia creo que fue parejo, pero podríamos haber empatado, ganado tranquilamente, creo que ese partido nos dejó un sinsabor en cuanto al resultado Y a los detalles que hacen que nos hagan dos goles de la manera que nos hicieron".

En cuanto al choque frente a Francia, Lorenzo admitió la superioridad del rival, especialmente en el primer tiempo, donde su equipo no logró sostener la presión ni controlar el juego. “Nos rompieron rápido la primera línea y se instalaron en nuestro campo”, explicó.

Pese a las derrotas, el entrenador destacó el valor de medirse ante selecciones de élite: "El otro día Croacia nos dio una muestra de practicidad en lo que es el juego y hoy Francia es una muestra de categoría. Cómo enfrentar estos equipos".

Por último agregó: "Sabíamos que nos exponíamos a esto, yo quería que nos pongamos a esto Estoy triste por la derrota, pero sin duda que nos va a dejar mucho aprendizaje y bueno, ojalá tengamos la revancha con ellos mismos en alguna etapa del mundial".