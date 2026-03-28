El seleccionador francés, Didier Deschamps, anticipó un partido con múltiples variantes ante la Selección Colombia, en el amistoso que servirá como termómetro para ambas selecciones en su camino hacia el Mundial de 2026.

Deschamps sorprende antes de enfrentar a Selección Colombia: decisión genera expectativa

Tras la victoria 1-2 frente a Brasil, el técnico dejó claro que su prioridad pasa por observar a fondo a su plantel, incluso si eso implica una renovación total del once inicial.

“Voy a hacer muchos cambios, tal vez incluso once. Eso es lo que tenía planeado. Quiero ver a los jugadores”, afirmó el estratega, evidenciando que el duelo ante los dirigidos por Néstor Lorenzo será una oportunidad para evaluar alternativas y ampliar su abanico táctico

Francia llega con confianza tras imponerse a Brasil, en un compromiso donde figuras como Kylian Mbappé, Michael Olise y Hugo Ekitike marcaron diferencias. Sin embargo, Deschamps no se aferra a un equipo base y prefiere rotar, especialmente ante las dudas físicas de algunos de sus principales referentes.

En ese contexto, nombres como Eduardo Camavinga, Warren Zaïre-Emery o Marcus Thuram podrían asumir protagonismo desde el inicio frente a una Colombia que busca reivindicarse tras su reciente derrota ante Croacia.

Lorenzo confía en que su equipo muestre una mejor versión, apoyado en referentes como Luis Díaz, James Rodríguez y Davinson Sánchez

El propio entrenador reconoció que el duelo anterior dejó lecciones importantes, especialmente en aspectos como la circulación del balón y la respuesta a la presión rival.

El compromiso, que se disputará en el Northwest Stadium, también representa una oportunidad para que Francia continúe afinando detalles de cara a la cita orbital, donde integra el Grupo I, mientras que Colombia hace lo propio en el Grupo K.

Selección de Francia rotaría casi toda su nómina titular contra la Selección Colombia

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Francia: Lucas Chevalier; Malo Gusto; Pierre Kalulu, Maxence Lacroix, Lucas Hernández; Warren Zaire-Emery, N'golo Kanté, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki; Kylian Mbappé y Marcus Thuram.

Entrenador: Didier Deschamps.

Estadio: Northwest Stadium, de Maryland, en cercanías de Washington.