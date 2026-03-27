¿Hay autocrítica? Daniel Muñoz rescata aspectos positivos contra Croacia

El lateral derecho de la Selección Colombia, Daniel Muñoz, analizó con autocrítica la derrota 1-2 frente a la Selección de Croacia en Orlando, resultado que puso fin a una racha de nueve partidos sin perder y dejó lecciones importantes de cara al próximo duelo ante Selección de Francia.

Jhon Arias abrió el marcador para Colombia: Croacia reaccionó y lo dio vuelta

Los suramericanos salieron con todo y abrieron el marcador al minuto dos en una buena jugada del lateral Johan Mojica, que mandó un centro que, tras rebotar en un defensor, le quedó a Arias para, con un zurdazo, mandar el balón al fondo.

La reacción de los europeos llegó pronto, al seis, cuando Vuskovic, con mucho espacio, condujo y sacó un remate que golpeó a un rival y desacomodó al portero Camilo Vargas, que no pudo hacer nada para evitar la celebración de sus rivales.

El gol del triunfo llegó al 42 en un tiro de esquina lanzado por Marco Pasalic, en el que el balón colgó al guardameta Camilo Vargas y fue cabeceado por Matanovic, que celebró el 1-2.

En el cierre, el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, envió a la cancha a Juan Fernando Quintero y al goleador Jhon Córdoba, quienes le dieron más profundidad a su equipo pero no consiguieron el empate, con lo que el conjunto suramericano perdió una racha de nueve partidos sin derrotas.

Muñoz, sobre el partido contra Croacia: "Tuvimos pasajes del partido en los que lo hicimos muy bien"

El defensor reconoció que, por momentos, el equipo logró competir de igual a igual ante un rival de alto nivel: “Tuvimos pasajes del partido en los que lo hicimos muy bien, nos metimos en el juego y mostramos cosas positivas”, señaló, valorando la capacidad del grupo para adaptarse a la exigencia del compromiso.

Sin embargo, Muñoz hizo énfasis en los detalles que terminaron marcando la diferencia en el marcador: “Son rivales que en una pelota quieta o en una jugada aislada te castigan. Así llegó el primer gol y son situaciones que no pueden volver a pasar”, explicó.

El lateral fue claro al advertir que este tipo de fallas pueden resultar decisivas en torneos de alta competencia: “Son detalles que hay que ajustar, porque en una Copa del Mundo o una Copa América te pueden dejar fuera”, afirmó, subrayando la importancia de corregir de inmediato.

Con la mirada puesta en el duelo del domingo, Muñoz anticipó un desafío aún mayor ante Francia, un rival de jerarquía que exigirá máxima concentración. Colombia buscará corregir errores y recuperar solidez para llegar con mejores sensaciones a la cita orbital.