¿Hace falta Sebastián Villa? Ídolo de la Selección Colombia lo pide en la convocatoria

El exdelantero de la Selección Colombia, Adolfo el 'Tren' Valencia, volvió a ser noticia al referirse al presente del equipo nacional y, en medio del debate la actualidad del equipo, lanzó una sugerencia directa: incluir a Sebastián Villa en futuras listas del combinado tricolor.

En rueda de prensa, Néstor Lorenzo desmintió la versión de Sebastián Villa, en la Selección Colombia

La propuesta del histórico atacante llega en un contexto marcado por la reciente polémica en torno al jugador de Independiente Rivadavia. Días atrás, el presidente del club aseguró que Villa sería convocado, lo que generó revuelo mediático. Sin embargo, el seleccionador Néstor Lorenzo desmintió públicamente esa versión en rueda de prensa, enfriando las especulaciones.

En ese escenario, Valencia defendió el nivel de los futbolistas colombianos en el exterior y destacó su crecimiento competitivo: “Nuestros jugadores están en equipos grandes, han adquirido profesionalismo, madurez y conocimiento. No van a tener temor de jugar”, afirmó, subrayando que el grupo cuenta con herramientas suficientes para competir al más alto nivel.

No obstante, en la entrevista previa al duelo con Coracia en Zona Libre de Humo, el ‘Tren’ puso sobre la mesa la posibilidad de sumar alternativas en el frente de ataque, especialmente con características similares a Luis Díaz: “De pronto me gustaría que llevaran a Villa, un jugador que puede ser parecido a Lucho y que nos dé una mano en ataque”, explicó, resaltando la importancia de contar con variantes que amplíen el abanico ofensivo.

Argumentos del Tren Valencia para pedir a Sebastián Villa en la Selección Colombia

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Valencia también reconoció la competencia interna en la delantera, donde figuran nombres como Jhon Córdoba y Luis Suárez, pero insistió en que sumar perfiles distintos puede marcar diferencia: “El técnico tiene muchas opciones y todos son muy buenos, pero siempre es importante tener alternativas”, agregó.

Finalmente, el exgoleador destacó el valor formativo del fútbol argentino en la evolución de Villa: “Está en una liga que da mucha madurez y experiencia, eso le puede aportar mucho a la selección”, concluyó.

Mientras tanto, la última palabra la tendrá Lorenzo, quien deberá decidir si abre la puerta a nuevas variantes o mantiene la base actual en su camino hacia los próximos desafíos internacionales.