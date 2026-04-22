Despidieron otro técnico de un grande de la Premier League tras malos resultados

La fecha 34 de la Premier League comenzó con goleada y una delicada consecuencia para el equipo que la sufrió. Brighton y Chelsea fueron justamente los protagonistas del debut de esta nueva jornada y el equipo comandado por Fabian Hürzeler fue el que se llevó los tres puntos.

Brighton hizo respetar su condición de local, recibió a Chelsea y lo envió de regreso a casa con tres goles en contra, penando en la tabla de posiciones y sin director técnico, ya que las directivas del club anunciaron la salida de Liam Rosenior.

Chelsea anunció el despido de Liam Rosenior

El Chelsea FC volvió a sacudir el panorama del fútbol europeo tras anunciar la salida de su entrenador, Liam Rosenior, quien fue despedido después de apenas tres meses y medio al frente del equipo. La decisión, tomada en medio de una temporada irregular, refleja la creciente presión que rodea al club londinense y su urgencia por encontrar estabilidad deportiva.

Rosenior había llegado con la misión de encauzar un proyecto que venía mostrando altibajos, apostando por un estilo dinámico y una mayor integración de jóvenes talentos. Sin embargo, los resultados no acompañaron de la forma esperada. A pesar de algunos momentos prometedores, el equipo no logró consolidar una identidad clara ni una racha positiva que respaldara el proceso del técnico inglés.

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Durante su corto ciclo, el Chelsea mostró problemas recurrentes, especialmente en la definición de cara al gol y en la solidez defensiva que les terminó costando la parte alta de la tabla de posiciones, cayendo justo al séptimo lugar, el cual pertenece a Conference League.

Más allá de los resultados, el despido también genera debate sobre la gestión deportiva del club. La poca paciencia con los entrenadores y la constante rotación en el cuerpo técnico dificultan la construcción de un proyecto a largo plazo, algo que contrasta con la estabilidad que suelen tener otros equipos de élite en Europa.

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Próximo partido de Chelsea tras la salida de Liam Roseinor

El primer reto que afrontarán los 'blues' será el domingo 26 de abril contra los Leeds, definiendo al equipo que avanzará a la instancia final de la FA Cup.