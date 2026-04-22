Mundial 2026: FIFA lanzó una nueva venta de entradas de última hora

La FIFA anunció una nueva tanda de entradas dentro de la fase de venta de última hora para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que estará disponible este miércoles 22 de abril desde las 11:00 a. m. (ET). Los boletos podrán adquirirse por orden de solicitud a través del portal oficial FIFA.com/tickets.

FIFA anuncia nueva tanda de boletas para el Mundial 2026: fecha y cómo comprarlas

Esta nueva liberación incluirá localidades para los 104 partidos del torneo, en lo que será una nueva oportunidad para los aficionados que aún buscan asegurar su presencia en la cita orbital organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Según informó la FIFA, inicialmente estarán disponibles entradas para las categorías 1, 2 y 3. En algunos casos también habrá asientos de primera fila. Además, la entidad confirmó que durante toda la fase final de comercialización se seguirán habilitando nuevas localidades hasta el cierre del campeonato, sujeto a disponibilidad.

Debido a la alta demanda, se prevé nuevamente el uso de colas virtuales para ordenar el acceso a la plataforma y mejorar la experiencia de compra. Una vez dentro del sistema, los usuarios podrán revisar partidos disponibles, elegir ubicaciones específicas en el mapa del estadio o utilizar la opción “Reservar el mejor asiento”.

La FIFA reiteró que el único canal oficial recomendado para adquirir entradas es su sitio web, y recordó que también estará habilitado el mercado oficial de reventa e intercambio, destinado a compradores que no puedan asistir y deseen transferir sus boletos en un entorno seguro.

Mundial 2026: FIFA lanza nueva venta de entradas de última hora este 22 de abril

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Para quienes buscan una experiencia premium, continúan disponibles los paquetes de hospitality, que incluyen entradas, ubicaciones preferenciales, servicio exclusivo y oferta gastronómica especial.

A solo 50 días del inicio del torneo, la FIFA informó que ya se han vendido más de cinco millones de entradas, cifra que anticipa un evento récord. La edición de 2026 será la más grande de la historia, con 48 selecciones participantes, 39 días de competencia y 16 ciudades sede.

Finalmente, el organismo recordó que tener entrada no garantiza el ingreso a los países anfitriones, por lo que recomendó revisar con anticipación los requisitos migratorios y procesos de visa para viajar al Mundial.