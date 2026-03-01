Manchester United cosechó una importante victoria como local ante el Crystal Palace (2-1) gracias a los tantos de Bruno Fernandes y de Benjamin Sesko, que neutralizaron el tanto inicial de Maxence Lacroix para mantenerse como el único equipo invicto de la Premier League en 2026.

Daniel Muñoz cumplió una actuación destacada durante todo el encuentro: Manchester United 2-1 Crystal Palace

El Crystal Palace no logró sostener su ventaja y terminó cayendo 2-1 frente al Manchester United en su visita a Old Trafford. A pesar del resultado adverso, el colombiano Daniel Muñoz cumplió una actuación destacada durante todo el encuentro.

El conjunto londinense sorprendió desde el arranque con una propuesta agresiva que dio frutos rápidamente. Un cobro de esquina ejecutado por Brennan Johnson encontró la cabeza de Maxence Lacroix, quien abrió el marcador cuando apenas comenzaba el partido.

Con la ventaja, el Palace manejó los tiempos y mostró solidez, con Muñoz participativo en defensa como en salida por el sector derecho; sin embargo, el desarrollo cambió tras el descanso.

La expulsión de Lacroix, en una jugada que además derivó en penal, condicionó al visitante. Bruno Fernandes no falló desde los once pasos y restableció la paridad, impulsando la reacción local.

Con superioridad numérica, el United presionó hasta encontrar el tanto de la victoria. Un nuevo aporte de Fernandes terminó en la definición aérea de Benjamin Šeško, que decretó la remontada definitiva.

Destacada participación de Daniel Muñoz en el Old Trafford contra Manchester United

Las cifras del colombiano se destacan, elportal Sofa Score le dio una calificación de 6.8, junto con el portero, las calificaciones más destcadas del equipo. Un total de 31/36 Pases precisos, para un 86%. Una precisión en pases en campo rival de un 84%, 16/19. Un 84% de precisión (84%) por los 15/17 pases en campo propio.

En medio de la adversidad, Muñoz sostuvo un nivel competitivo alto, destacándose por su intensidad, despliegue y capacidad para aportar en ambas áreas, incluso cuando su equipo quedó en inferioridad.

Olivier Glasner, técnico del Crystal Palace, intentó realizar ajustes defensivos, el Crystal Palace no pudo generar ninguna ocasión de peligro al verse mermado por la inferioridad numérica.

Con esta victoria, los de Michael Carrick ascienden hasta la tercera plaza, a la espera del resultado del Chelsea, mientras que el conjunto de Londres se mantiene en decimocuarta posición.