Teo Gutiérrez llegó a 100 goles con Junior; los equipos a los que más les marcó

Teófilo Gutiérrez se ratificó como uno de los jugadores más importantes en la historia de Junior de Barranquilla al llegar este sábado 28 de febrero a la cifra de 100 goles con la institución 'rojiblanca'.

Gutiérrez logró su tanto 100 al anotar el 2-0 en el triunfo de los dirigidos por Alfredo Arias sobre Jaguares de Córdoba en duelo válido por la fecha 9 de la Liga BetPlay-I de 2026.

De esta manera, Teo entró el selecto grupo en el que solo estaban Iván René Valenciano (116 goles) y Carlos Arturo Bacca (132 goles), como los jugadores que han marcado en más de 100 oportunidades con la camiseta de Junior.

Los equipos a los que le hizo gol Teófilo Gutiérrez

Desde que debutó en Junior de Barranquilla en la temporada 2007, Teófilo Gutiérrez le ha marcado a 23 equipos del Fútbol Profesional Colombiano, a tres brasileños, a dos paraguayos, a un uruguayo y a un venezolano con la camiseta 'rojiblanca'.

A la institución colombiana a la que más le celebró fue a Independiente Santa Fe, ya que venció el arco cardenal en nueve oportunidades.

Gutiérrez también le anotó en ocho ocasiones a Deportivo Independiente Medellín, en siete a Once Caldas y en seis a Atlético Nacional y a Deportivo Cali.

A nivel internacional, Teo le celebró en tres oportunidades a Flamengo.

Finalmente, el atacante le anotó una sola vez a Palmeiras, Olimpia, Caracas, Plaza Colonia, Cerro Porteño y Atlético Paranaense.