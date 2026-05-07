Caos total en Real Madrid. En España reporta que los mediocampistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tuvieron una fuerte pelea en el entrenamiento de este jueves 7 de mayo. El uruguayo y el galo ya se habrían enfrentado.



En un momento de la pelea, no por un golpe del francés, Valverde resultó herido y por eso tuvo que ir a un hospital. Debido al altercado, los compañeros de los jugadores intervinieron para separarlos.

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Valverde terminó en el hospital

“Una pelea subida de tono desde el primer momento que obligó a intervenir a varios integrantes del equipo y que acabó con Valverde teniendo que ir al hospital. Lejos de tratarse de un incidente aislado, el enfrentamiento confirma el deterioro evidente de la convivencia interna en un momento especialmente sensible para el equipo”, dice Marca.

Después de la eliminación en cuartos de final de la Uefa Champions League a manos del Bayern Múnich de Alemania, los días no han sido para nada buenos en la casa blanca. Líos van y vienen en el equipo de la capital española.

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La razón de la pelea

“Fuentes del vestuario aseguran que Valverde se negó a dar la mano a Tchouaméni por la mañana, empezando de esta manera una sesión muy hostil que acabó con un seria pelea en el vestuario al final del entrenamiento”, continúa Marca.



Además del no saludo, las fuertes entradas del sudamericano al europeo en la práctica generaron el enfrentamiento. “En el lance entre los dos, de manera involuntaria, no propiciado por un golpe de Tchouaméni, Fede sufrió una fuerte contusión que le provocó una brecha y que le obligó a ir al hospital. Estas mismas fuentes señalan que las entradas duras durante la sesión, sobre todo por parte del uruguayo, fueron constantes, lo que terminó por hacer estallar al futbolista francés”, añade el medio.

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Reunión de urgencia

Después de la fuerte pelea, hubo una reunión interna en Real Madrid, que también está lejos de ganar la liga española. Es importante resaltar que tanto a Valverde como a Aurélien Tchouaméni se les abrió un expediente.



“El objetivo es poner fin a todos estos problemas e intentar frenar una escalada de tensión que preocupa seriamente en el club al más alto nivel. A día de hoy, el ambiente en el Madrid es de máxima tensión, con nervios, división interna y una sensación creciente de que la situación está lejos de solucionarse”, sentenció Marca.