La situación con Kylian Mbappé en el Real Madrid de España está en un punto más que crítico. Debido a los viajes que realizó en los últimos días el francés, a pesar de estar en proceso de recuperación de una lesión, se creó una campaña para que el club lo venda.



La misma ya superó más del millón de firmas. Sobre el asunto, hasta el momento, el conjunto merengue no se ha pronunciado, mucho menos el jugador. Lo único cierto es que una gran cantidad de hinchas están cansados por el actuar y bajo rendimiento del galo.

Reacción de la prensa española

“El hartazgo de los aficionados del Real Madrid con Mbappé se ha reflejado en la puesta en marcha de una plataforma que recoge firmas para pedirle al club blanco que venda al jugador francés”, reseñó Mundo Deportivo al respecto.



Los aficionados del Real Madrid piden a gritos que el francés gane un trofeo de la Uefa Champions League. En esta temporada esto no será posible, pues el equipo fue eliminado de los cuartos de final a manos del Bayern Múnich de Luis Díaz.

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Lo que dice la campaña

“Madridistas, alcen la voz. Si creen que es necesario un cambio, no se queden callados: firmen esta petición y defiendan lo que consideran mejor para el futuro del club”, relata el texto que pide la partida de Kylian Mbappé.

Habrá que esperar para conocer si con el paso de los días y las semanas la situación se calma o no. Por ahora, los ánimos están por lo alto y, como bien se ha podido notar, no de forma positiva, sino negativa.

Mbappé estaría en el Mundial

Kylian Mbappé, si no ocurre nada extraordinario, estará con la selección de Francia en lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El atacante es una de las grandes figuras del conjunto galo, que es muy favorito para llegar a la gran final y levantar el título. En Rusia 2018 y en Qatar 2022, Francia llegó hasta el último encuentro.