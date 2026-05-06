Mourinho le daría el sí al Real Madrid: solo tendría una condición

La temporada del Real Madrid ha sido decepcionante, con los resultados en la UEFA Champions League, con la eliminación humillante en Copa del Rey y el remate de la Liga de España, donde están lejos del líder Barcelona.

La llegada al inicio de temporada de Xabi Alonso llenó de ilusión a los aficionados del Real Madrid. Un hombre de la casa era el destinado para llevar a la gloria, nuevamente, a un equipo exigente y que no admite perder y pasar una temporada sin títulos.

Pese a esto, las cosas no se dieron y el mensaje fue claro: ruptura en la interna del equipo y un sinfín de rumores, incluso, de desacuerdos y conversaciones subidas de tono entre algunos de los jugadores.

En los días recientes se empezó a barajar la opción de quién sería el nuevo entrenador del Real Madrid. La eliminación en la UEFA Champions League le quitó todos los méritos a Álvaro Arbeloa de continuar al frente del primer equipo.

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Uno de los elegidos y designados, desde la dirigencia del Real Madrid, es José Mourinho. Pese a que en el entorno del portugués afirman que la etapa en el Santiago Bernabéu es algo del pasado, Florentino Pérez insistiría por su llegada.

José Mourinho y Florentino Pérez, una charla más para acercarse al Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está a la espera de llegar a un acuerdo con José Mourinho, para que regrese al cuadro merengue. Adicionalmente, el contacto sería directo, sin Jorge Mendes, representante del entrenador, quien tiene conocimiento de la situación.

El momento del Real Madrid está al límite, en medio de un camerino con estrellas de talla mundial, pero sin el manejo deseado. Con todo ese panorama, Mourinho solo pediría una condición para volver al Bernabéu.

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La petición de José Mourinho para volver al Real Madrid

De acuerdo con información del periodista Ramón Álvarez, José Mourinho tendría una condición para volver. Se trata de tener total libertad para tomar las decisiones que él considere pertinentes para el plantel.

Adicionalmente, no quiere intervención del club en alguna de esas directrices, sin importar de qué jugador se trate. Puntalmente, si decide dejar a algún futbolista en el banquillo.