Detalles del nuevo estadio El Campín: se iniciaron obras

Bogotá se prepara para tener un nuevo gran escenario deportivo y cultural, después de que se diera inicio este miércoles 4 de marzo a los trabajos para la construcción del estadio Nemesio Camacho El Campín.

En el evento en el que hicieron presencia el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y los directivos del concesionario Sencia se dieron a conocer más detalles del proyecto.

Los trabajos en el nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín dieron inicio el 4 de marzo y se espera que el escenario cuenta con una capacidad total de 50 mil personas.

En el proyecto se explicó que el estadio tendría techo retráctil, el cual se cerraría en solo 15 minutos.

La estructura garantizaría que todos los aficionados que asistan a estadio contarán con una buena visual desde todos los lugares y al final de los trabajos se cumplirá con todos los estándares de FIFA.

En total, el nuevo complejo estará construido en 17 hectáreas 600 mil metros cuadrados y se espera que las obras del estadio. junto a los parqueaderos, finalicen en el 2027 y el resto en el 2030.

En cuanto a los aspectos logísticos y de seguridad, el nuevo estadio contará con 730 cámaras y una plataforma de inteligencia artificial.

Finalmente, la gramilla será retráctil para permitir la realización de conciertos y evitar que esta sufra daños.