Sencia abrió el estadio El Campín para celebración de Santa Fe: ¿gramilla afectada?

Una fuerte polémica se ha dado a conocer durante los últimos días, esto luego de que se diera a conocer algunos videos de la celebración de los hinchas de Independiente Santa Fe en el aniversario del club, lo que ha generado todo tipo de reacciones entre el fútbol colombiano.

A pesar de que todo estaba sin problema, lo que generó ruido entre todos los seguidores y dejó a Sencia bajo la lupa fue el ingreso de varios seguidores del león al estadio Nemesio Camacho para hacerle un homenaje al club, dejando algunas acciones dentro del escenario deportivo que han generado molestia.

Hinchas de Santa Fe ingresaron a la gramilla de El Campín

La discordia arrancó desde el momento en que se dio a conocer que varios seguidores del cuadro cardenal ingresaron a la gramilla del escenario deportivo, lo que hizo que una vez más el estado del césped del ‘Coloso’ de la 57 fuera tendencia y comenzara a preocupar nuevamente a los equipos bogotano.

Por medio de las redes sociales se pudo observar cómo cientos de seguidores del cuadro bogotano ingresaron a la gramilla a tomarse fotos y realizar videos, haciendo que nuevamente se levantara la polémica sobre el estado del césped del escenario deportivo.

Cabe mencionar que durante las últimas semanas, la gramilla de El Campín fue el centro de las críticas en el fútbol colombiano, teniendo en cuenta que se tuvo que suspender varios partidos del torneo local por el estado de la grama del escenario deportivo, la cual se convirtió en un riesgo para todos los futbolistas.

Hugo Rodallega criticó el estado de la grama de El Campín

Vale recordar que el último jugador que se refirió al estado de la grama del ‘Coloso’ de la 57 fue Hugo Rodallega, jugador de Independiente Santa Fe, que luego del compromiso contra Junior dejó claro que era “horrible” el actual estado de la gramilla de Nemesio Camacho.