El Campín rompe con todo y se instaura en importante ranking de Latinoamérica

El Estadio Nemesio Camacho “El Campín” de la ciudad de Bogotá sigue dando de qué hablar, no solamente por ser uno de los escenarios deportivos con mejor reputación de Colombia en cuanto a celebración de títulos y albergar importantes competencias y clubes, sino también porque se ha encargado de abrirle las puertas a otros conciertos y espectáculos.

El 'coloso de la 57' ha consolidado su prestigio internacional como uno de los escenarios más importantes en Latinoamérica al robarse una importante posición en el ranking de la industria del entretenimiento por su capacidad de atraer grandes artistas y números de asistencia que compiten con los mejores recintos de la región.

Este es el importante ranking en el que está El Campín

Según la importante revista estadounidense conocida como Pollstar, la cual se dedica a la industria de los conciertos y la música en vivo, clasificó a distintos estadios del continente latinoamericano con base en la venta de entradas.

En este estudio se logró determinar que El Campín se ubicaba en el segundo lugar a nivel sudamericano por taquilla generada en 2025, con cerca de 329.000 boletas vendidas y más de 35 millones de dólares en ingresos por conciertos y otros espectáculos.

Durante el año, el estadio se transformó en uno de los epicentros del entretenimiento musical en vivo en Colombia. Con 19 conciertos de gran formato y más de 720.000 asistentes en total, El Campín recibió a artistas internacionales de primer nivel como Shakira, Dua Lipa, Maluma, J Balvin, Andrea Bocelli y otros exponentes del pop, urbano y música popular.

La posición de El Campín en el ranking de Pollstar lo coloca en la segunda casilla, justo por encima de escenarios tradicionales en países vecinos, solamente superado por gigantes como el Allianz Parque de São Paulo en Brasil, lo que subraya el presente competitivo del recinto bogotano y su relevancia en la industria latinoamericana de entretenimiento en vivo.





Atanasio Girardot, Metropolitano de Barranquilla y el Pascual Guerrero también dicen presente

Colombia predominó en este importante listado y justamente dentro del top 20 hay más escenarios deportivos que dicen presente por su organización, logística y modernidad al momento de albergar eventos de distintas clases:

5. Vive Claro (primeros 6 meses de operación) | 290.000 entradas vendidas | más de 23 millones de dólares en recaudación | operado por

6. Estadio Atanasio Girardot | 267.000 entradas vendidas | más de 21 millones de dólares en recaudación | operado por

14. Estadio Metropolitano | 97.000 entradas vendidas | más de 11 millones de dólares en recaudación | operado por

18. Estadio Pascual Guerrero | 105.000 entradas vendidas | más de 9 millones de dólares en recaudación | operado por







