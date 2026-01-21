Millonarios sufre la baja de un defensa: jugará en un campeón de Libertadores

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano se sigue moviendo y junto con ello el nombre de Millonarios vuelve a ser protagonista, no solo por los jugadores importantes que han llegado durante el mando de Hernán Torres, sino también por los que han salido, principalmente por la nueva norma de solamente inscribir 25 jugadores para la temporada.

El cuadro 'embajador' le dio la bienvenida a figuras como Rodrigo Ureña y al goleador histórico de la Selección Colombia, Radamel Falcao, pero también se tuvo que despedir de jugadores como Juan Pablo Vargas y ahora de la joven estrella en la zona defensiva, Jhoan Hernández, quien entró en los planes de Botafogo para jugar en Brasil.

Millonarios espera documentación final para ceder a Jhoan Hernández

Comenzó la Liga BetPlay 2026 de apertura y junto con ello llegó también el debut de Millonarios en una temporada en la que se espera cambie la situación deportiva, principalmente por las modificaciones que se han hecho dentro de la plantilla de jugadores y que ilusionan a los hinchas, aunque hasta el momento no se estén dando los resultados esperados.

Hernán Torres ya ha tenido tres pruebas a lo largo del inicio del presente año contra River Plate, Boca Juniors y Bucaramanga, pero parece que todavía no ha encontrado al equipo ganador y se podría llegar a complicar más este proceso tomando en cuenta la inscripción de 25 jugadores y las salidas que se siguen dando, como la de Jhoan Hernández, quien no estaría en planes del club durante todo 2026.

El lateral izquierdo se ha convertido en un jugador importante desde que debutó en 2023 con tan solo 16 años, siendo una de las 'joyas' descubiertas en el proceso de Alberto Gamero y al cual buscarían darle más minutos y experiencia a nivel internacional al cederlo a Botafogo.

La negociación se está llevando a cabo entre ambos clubes para que Hernández llegue en condición de préstamo por un año con posible opción de compra, una apuesta importante por parte del club brasileño al talento colombiano.





¿Cómo le fue a Jhoan Hernández jugando con Millonarios?

El defensor de 19 años es una de las jóvenes promesas que hay en el Fútbol Profesional Colombiano, formado en la cantera de Millonarios y descubierto por Gamero en la temporada 2023 cuando finalmente se dio su debut como futbolista en el semestre de apertura. Desde entonces, Hernández tuvo la oportunidad de sumar 23 partidos, más de 1.500 minutos en el campo de juego en los cuales se logró reportar con un total de tres asistencias.



