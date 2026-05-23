Damián Emiliano Martínez Romero tendría una fractura, lo cual genera preocupación en los hinchas de la selección de Argentina. Dibu fue más que vital para el título conseguido por la albiceleste en Qatar 2022.

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Preocupación en Argentina

La preocupación en los aficionados crece porque cada vez falta menos para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Sin embargo, el reconocido periodista Gastón Edul, que cubre a la selección de Argentina y que informó sobre la fractura del jugador del Aston Villa de la Premier League de Inglaterra, dio un parte de tranquilidad.

Una lesión menor

De acuerdo con el comunicador, la fractura que sufrió el exportero del Arsenal FC fue menor. Además, agregó que la misma no requiere una operación y que el futbolista estaría al menos unos 20 días fuera de las canchas.

“Dibu Martínez tiene una fractura chica. No hace falta intervención. Tiene para 20 días. Apunta a estar para el primer partido de Argentina en el Mundial. Va a llegar. No va a jugar los amistosos”, dijo Edul, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

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Dibu estaría en el Mundial

De esta manera, aunque Dibu Martínez se va a perder los amistosos de la selección de Argentina previos al torneo, sí estaría para el debut de la albiceleste en el Mundial 2026, que será el próximo 16 de junio ante Argelia.



Dibu Martínez es una pieza fundamental en el equipo de Lionel Messi y compañía. Si le llegara a faltar al conjunto gaucho, sin lugar a dudas, sería una baja fundamental en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.



