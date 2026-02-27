Diego Arias encendió alarma tras goleada de Millonarios: “los veo cómodos”

Cada vez falta menos tiempo para que se desarrolle el partido entre Atlético Nacional y Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, duelo de altísima exigencia entre equipos grandes del fútbol colombiano que se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot.

El técnico Diego Arias ya palpita ese compromiso y analiza el presente de Millonarios, sabiendo que el equipo ‘embajador’ viene de un sólido triunfo por 5-1 ante Deportivo Pereira, demostrando una buena efectividad en zona de ataque tras generar una gran cantidad de chances de peligro.

Técnico de Nacional elogió la presentación de Millonarios ante Pereira

El estratega antioqueño de 40 años estuvo en diálogo con el programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports y se refirió a las virtudes de Millonarios en el duelo ante el cuadro ‘Matecaña’, asegurando que es un equipo con calidad individual que se ha entendido bien con la llegada del nuevo técnico.

“Ayer estuvimos viendo a Millonarios, sin duda el equipo azul hizo buen partido desde el comienzo marcó la diferencia, un equipo con mucha calidad individual, los veo cómodos trabajando con el nuevo entrenador, estaremos atentos a lo que puedan presentar contra nosotros”, dijo el técnico de Nacional.

Diego Arias dio buena noticia sobre William Tesillo

El estratega también se refirió al estado de salud de William Tesillo, pieza clave en el esquema táctico del equipo ‘verdolaga’ que sufrió una contusión en la pierna derecha que le impidió jugar los partidos contra Alianza y Santa Fe, sin embargo, su evolución es favorable y ya realiza trabajos de readaptación pensando en lo que será el duelo ante Millonarios.

“Tesillo ya está haciendo trabajos de campo, la respuesta ha sido buena, esperemos que los próximos días siga evolucionando, creería que puede llegar al partido (de Copa Sudamericana) por lo que hemos hablado con el médico”, aseguró el DT.

