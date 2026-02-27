Fabián Bustos retó a Nacional en Copa Sudamericana: "Se puede jugar de igual a igual"

Millonarios necesitaba una victoria como esta ante el Deportivo Pereira en donde fluyó lo mejor del fútbol albiazul con una goleada de 5-1 con goles de Sebastián Valencia, Mateo García, fichajes que marcaron, Leonardo Castro, Carlos Sarabia y Beckham David Castro.

La diferencia pudo ser más larga con todas las opciones que crearon, pero la mala definición y las atajadas de Yimmi Gómez y Jorge Martínez evitaron que fuera más holgada la historia. El Pereira logró descontar desde el punto penal gracias a Marco Pérez tras una mano de Sergio Mosquera en el área.

Se viene la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional en donde buscarán la clasificación a la fase de grupos. Fabián Bustos lo tiene claro y en rueda de prensa destacó esa cara que mostraron para intentar meterse en la parte alta de la Liga BetPlay y con la necesidad de pasar de fase en torneo internacional.

FABIÁN BUSTOS Y LA IMPORTANCIA DEL PARTIDO CONTRA NACIONAL EN COPA SUDAMERICANA

En la rueda de prensa posterior a la goleada, Fabián Bustos inició afirmando que poco a poco se está viendo la idea que quiere dejar en la institución gracias a mantener posesiones largas del balón, crear situaciones de gol conectando con todos los sectores del campo de juego, “cuando arrancó el partido te das cuenta de que todo estaba muy bien. Con paciencia y salieron a buscar el partido de entrada, me gustó que generamos varias situaciones de gol. Merecíamos hacer antes el segundo o el tercero.

Siempre hay cosas para mejorar, podemos seguir mejorando para no darle tanta situación al rival. El penal es una situación aislada, pero hay cosas para mejorar. Estamos encontrando el funcionamiento, el fútbol, jugamos mucho en zona rival y crecemos como grupo. Cuando uno gana es mucho más fácil el día a día. Contento con lo que hicieron los jugadores y la entrega”.

Sumado a lo anterior, referenció lo cerca que están a la mejor versión, “el techo de los jugadores siempre va a depender de que cada uno siga aportando y creciendo. El equipo no depende solo de lo ofensivo para convertir. Hoy tuvimos posesiones más largas, tuvimos paciencia, intentamos encontrar a hombres libres como Macka, Mateo (García), por eso no sé en qué punto estamos. Hay que hacer el análisis cuando termine el torneo apertura o cuando termine el año”.

La línea de tres en el sector defensivo da más libertades y eso ayudó bastante, “tratamos de trabajar todas las partes. Fue una semana linda porque pudimos usar esa misma línea de tres con los carrileros, con posesión y paciencia para encontrar a los jugadores libres para poder llegar a una situación de gol. Trabajamos en la finalización. Un pase de Macka a Beckham fue similar a lo que practicamos. El equipo va entendiendo lo que queremos, ser anchos, ser profundos para asociarnos bien. Para mí el fútbol es de defendernos bien y hacer gol”.

Sobre el juego ante Atlético Nacional de la Copa Libertadores referenció, “quisiera tener a la afición porque alientan y apoyan, sé que es imposible, pero que tengan siempre energía positiva, vamos a preparar el partido que queremos ganar, queremos la clasificación. Es el partido más importante de clubes en Colombia, quiero que la gente se sienta identificado. Hay que lucharlo, pelearlo e intentar conseguir la clasificación. Aunque es en el estadio de ellos, creo que se puede jugar de igual a igual. Ojalá la gente se sienta identificada con lo que hagamos el miércoles”.

Por último, la reconstrucción mental cuando llegó en un momento sin triunfos sentenció, “hablé con los más grandes, el equipo entrena bien, querían conseguir resultados y no hizo falta tanto. Siento positivo el día a día y esto empieza a fluir cuando el jugador se siente bien. Es de cómo encaran la semana y de cómo encaran los partidos”.