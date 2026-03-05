Logo Deportes RCN Vertical
Diego Arias

Diego Arias tomó decisión tras la eliminación de Nacional en Copa Sudamericana

Atlético Nacional perdió con Millonarios en la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.
Daniel Zabala
Diego Arias no la pasa bien con Nacional y sus jugadores // Nacional

Atlético Nacional sufrió un duro golpe en la temporada 2026 al perder con Millonarios en la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana y despedirse tempranamente de cualquier competencia internacional en el año.

La derrota por marcador de 1-3 en condición de local en el estadio Atanasio Girardot generó múltiples críticas, las cuales se dirigieron hacia el plantel de jugadores y el cuerpo técnico.

Uno de los más señalados ha sido el director técnico Diego Arias, a quien se le cuestionaron las decisiones y el manejo de grupo en Atlético Nacional.

Diego Arias tomó decisión en Atlético Nacional

Este jueves 5 de marzo, Diego Arias habría una decisión con su futuro en el cargo de director técnico de Atlético Nacional.

Según se conoció, Arias le comunicará a la directiva del conjunto 'verdolaga' su determinación de dar un paso al costado y dejar de ser el entrenador del plantel profesional.

La decisión la habría tomado el estratega por la eliminación y las dudas con respecto al manejo de grupo.

¿Cómo le fue a Diego Arias como técnico de Atlético Nacional?

Como director técnico de Atlético Nacional, Diego Arias dirigió 27 compromisos con saldo de 18 victorias, seis empates y cinco derrotas.

Uno de los datos curiosos que dejará el paso de Arias como estratega de Nacional, es que solo perdió un duelo en condición de local por competencia oficial.

