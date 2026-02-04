James Rodríguez tendría un contrato especial en la MLS: detalles inéditos

La posible llegada de James Rodríguez a Minnesota United ha generado todo tipo de reacciones, pero parece que toca esperar el pasar de los días para ver la decisión final de todas las partes.

Mientras esta noticia se confirma, en las últimas horas se dio a conocer que la contratación del colombiano se enmarca en las reglas del Convenio Colectivo de la Major League Soccer (MLS).

La operación, según la información que se ha revelado en las últimas horas, se estructura bajo los mecanismos previstos por la liga para la inscripción de jugadores con salario por encima del promedio sin afectar de forma directa el límite presupuestario.

El acuerdo en negociación contempla un vínculo por seis meses. Esta duración permite al club gestionar el registro del futbolista sin utilizar uno de los tres cupos de Designated Player asignados a cada franquicia.

Para ello se recurre al uso de General Allocation Money y Targeted Allocation Money, fondos distribuidos por la MLS que sirven para reducir el impacto del salario de un jugador en el presupuesto oficial del plantel.

Mediante este esquema, el salario total que percibiría James Rodríguez se mantiene fuera del cálculo completo del budget charge. El monto que computa en el salary budget queda ajustado a los márgenes permitidos por la liga. De esta manera, Minnesota United conserva flexibilidad para el armado del plantel durante la temporada y para futuras ventanas de transferencias.

El contrato diferente que tendrá James Rodríguez

Desde el punto de vista financiero, la estructura del contrato plantea una diferencia entre el salario real del jugador y el impacto contable dentro del sistema MLS. El futbolista recibiría una remuneración acorde con su trayectoria, mientras que el club registra un costo reducido en sus cuentas ligadas al límite salarial. Este modelo se utiliza de forma recurrente en la liga para incorporar jugadores con recorrido internacional sin alterar el equilibrio presupuestario.

Otro aspecto del acuerdo es la ausencia de compromisos a largo plazo. Al tratarse de un contrato semestral, el club no asume obligaciones más allá del periodo pactado. Tampoco se bloquean cupos de Designated Player ni se condicionan movimientos posteriores dentro del mercado interno de la MLS.

Cabe señalar que, hasta el momento, James Rodríguez no ha firmado contrato con Minnesota United. Sin embargo, las conversaciones entre las partes se encuentran avanzadas y el modelo de encaje dentro del sistema MLS ya está definido. El cierre del acuerdo dependerá de la finalización de los detalles contractuales y del cumplimiento de los trámites correspondientes ante la liga.

