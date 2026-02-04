Sencia confirmó cuándo se volverá a jugar la Liga BetPlay en El Campín

La empresa Sencia, encargada de la administración del estadio El Campín, confirmó este miércoles 4 de febrero de 2026 la fecha en que se volverá a jugar la Liga BetPlay en este escenario tras los aplazamientos generados por el estado del gramado.

En diálogo con La FM, Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, aclaró que sólo se aplazarán los partidos de esta semana: Millonarios vs Pereira programado para el jueves 5, Santa Fe vs Nacional del sábado 7 y Fortaleza vs América el domingo 8.

Mauricio Hoyos se refirió a la grama de El Campín en La FM

“Se hará un recambio en la zona sur, que es una de las más afectadas por el uso y los eventos anteriores”, explicó Hoyos, asegurando que los trabajos buscan recuperar el buen estado del terreno de juego y garantizar la seguridad e integridad de los jugadores.

A pesar de estas modificaciones, el CEO de Sencia confirmó que el cronograma general de la Liga BetPlay en Bogotá se mantiene, y señaló que el partido entre Millonarios y Águilas Doradas, programado para el miércoles 11 de febrero a las 6:30 p. m., se disputará en El Campín según lo previsto, siendo este el día en que se volverá a disputar fútbol profesional en el máximo escenario de los bogotanos.

“La recomendación es hibridar la cancha, tal como se hizo en 2023 en Techo, para mantener la calidad del gramado durante toda la temporada”, añadió Hoyos, explicando que se busca combinar césped natural y tecnología híbrida para mejorar la resistencia del terreno.

Sencia confirmó que el fútbol tendrá prioridad sobre los conciertos

Respecto a otros eventos, el directivo indicó que el próximo concierto está programado para el 27 de febrero, y enfatizó que el fútbol tendrá prelación sobre cualquier actividad cultural, aunque no descartó la posibilidad de mover algunos eventos si fuera necesario para proteger el estado de la cancha.

Con estas medidas, Sencia pretende garantizar que los partidos de la Liga BetPlay en Bogotá se desarrollen en condiciones óptimas, evitando retrasos adicionales y asegurando la preparación del estadio para la Liga BetPlay y la Copa Libertadores.

La empresa aseguró además que se mantendrán controles constantes sobre el césped, y que se dará prioridad a las zonas más afectadas por el uso intensivo, en especial la sur y las áreas de alta circulación durante los partidos y eventos.

Por último, Hoyos indicó que entre las reformas que se le hará a El Campín, aparece un techo retráctil, con el fin de evitar que la lluvia penetre la cancha y haga incómoda la experiencia de los espectadores.