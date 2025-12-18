La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano se pronunció este jueves 18 de diciembre sobre los hechos que se registraron en el estadio Atanasio Girardot al término del partido que disputaron Deportivo Independiente Medellín contra Atlético Nacional en la final de la Copa BetPlay.

Con un video publicado en sus redes sociales, la Dimayor lamentó los hechos de violencia que se vivieron al final del compromiso que dejó como ganador y campeón del certamen a Atlético Nacional.

"Hoy a este video le falta color, le falta música, lo que debió ser una fiesta terminó con las tribunas vacías. Es por eso que desde la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano decimos que somos más los que creemos y queremos que nuestro fútbol se dispute en paz, siempre. No dejemos que los colores, lo más bonito del fútbol, se apaguen", compartió la Dimayor.

La Dimayor recopiló una serie de imágenes del partido, en la que los jugadores de Medellín y Nacional disputaron el partido y posteriormente, momentos de celebración del conjunto 'verdolaga'.

"Este video no tiene color. Lo que debió ser una fiesta. Terminó con las tribunas vacías. Somos más los que queremos un fútbol en paz. No dejemos que los colores, lo más bonito del fútbol, se apaguen", agregó el video.

Batalla campal al término de la final de la Copa BetPlay

Al término del partido entre Medellín contra Nacional por la final de vuelta de la Copa BetPlay, algunos supuestos hinchas de los dos equipos invadieron el terreno de juego, en donde protagonizaron una batalla campal.

Extraoficialmente se informó que el objetivo de los aficionados de Medellín era impedir que Atlético Nacional celebrara el título en el gramado del estadio Atanasio Girardot.



