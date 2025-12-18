Estas serían las sanciones para Medellín y Nacional tras la final

La final de vuelta de la Copa BetPlay 2025 entre Independiente Medellín y Atlético Nacional terminó empañada por graves disturbios dentro y fuera del estadio Atanasio Girardot. Aunque el conjunto verdolaga logró levantar el título, la celebración se dio cerca de una hora después del pitazo final y con las tribunas prácticamente vacías, tras los enfrentamientos e invasiones protagonizadas por algunos hinchas.

La situación generó una rápida reacción de las autoridades locales y del propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien dejó claro que no habrá tolerancia frente a los hechos de violencia ocurridos durante el clásico paisa.

Autoridades anuncian consecuencias por los disturbios

El mandatario fue enfático al señalar que los responsables deberán responder ante la ley, sin importar los colores. En sus redes sociales, Gutiérrez aseguró que no se permitirá que un grupo reducido de desadaptados dañe un espectáculo que, en su mayoría, las hinchadas viven en paz.

Sus declaraciones refuerzan la postura de que habrá sanciones ejemplares, tanto a nivel deportivo como administrativo, para evitar que este tipo de situaciones se repitan en escenarios del fútbol colombiano.





Las sanciones que se evalúan tras lo ocurrido en el Atanasio

Dimayor ya analiza los informes arbitrales y de seguridad, teniendo como antecedente sanciones similares impuestas en temporadas anteriores. En 2024, por ejemplo, el estadio Pascual Guerrero fue castigado tras disturbios, con varias fechas a puerta cerrada y multas económicas para el club local.

En el caso del Atanasio Girardot, se contempla la posibilidad de partidos sin público durante el primer semestre de 2026, además de una multa que podría ser millonaria. Estas medidas buscarían sentar un precedente claro frente a los actos de violencia en finales y partidos de alta tensión.

A la espera de la decisión oficial

Por ahora, no hay una sanción confirmada, pero se espera que en los próximos días Dimayor haga oficial el castigo correspondiente, en coordinación con las autoridades locales. Mientras tanto, el episodio deja una mancha en una final que debía ser una fiesta y reabre el debate sobre la seguridad y el comportamiento en los estadios del país.

La expectativa ahora está puesta en la severidad de las decisiones y en cómo estas impactarán a los clubes y a la afición de cara a la temporada 2026.