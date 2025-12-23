Dimayor se rebela ante Conmebol: plan por cupos a copas internacionales

Este martes 23 de diciembre, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, habló para los micrófonos de ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio y habló entre otras cosas sobre el formato de la Copa Sudamericana que la Conmebol ha venido aplicando en los últimos años.

Y es que los equipos clasificados a esta competencia internacional, que no sean de Argentina o Brasil, deben jugar una instancia previa para avanzar a la fase de grupos, un partido único que se juega entre clubes del mismo país.

Dimayor y su molestia con el formato de la Copa Sudamericana

Carlos Mario Zuluaga dejó en evidencia la intención de cambiar ese formato del torneo avalado por la Conmebol, pues muchos hinchas y periodistas se han quejado tildando de injusto el hecho de enfrentar a clubes del mismo país, además de no poner partidos de ida y vuelta que afectan ingresos de taquilla para los equipos que jueguen en condición de visitante.

“Me consta del trabajo que está haciendo Ramón Jesurún (presidente de la FCF), no es fácil con algunos países que llevan un trabajo político en el fútbol desde hace mucho tiempo (Argentina y Brasil), pero lo estamos trabajando porque tenemos una gran desventaja en el número de cupos”, dijo Zuluaga.

El plan que se plantea en Dimayor para cambiar formato de Copa Sudamericana

Tal y como pasa en las asambleas generales de la Dimayor, las decisiones de la Conmebol también se toman de manera democrática y los organismos que regulan el fútbol en los países de Sudamérica tiene poder para hacer valer sus votos, por eso, se prevé que con las otras naciones se unan para motivar el cambio de formato, que claramente favorece a los clubes argentinos y brasileños.

“Desconozco cómo se decidió en su momento ese formato, pero estoy convencido de que tenemos que cambiar esa situación, soy testigo del trabajo que está realizando Ramón Jesurún”, afirmó el presidente de la Dimayor.