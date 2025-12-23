Los 5 jugadores de Selección Colombia que cambiarán de equipo para inicio de 2026

La Selección Colombia terminó con buenos resultados la temporada 2025 al registrar cuatro empates y cinco victorias, teniendo en cuenta partidos de Eliminatoria y amistosos.

De esta manera, el equipo nacional se sacudió de la derrota sufrida ante Brasil a inicio de año y además aseguró su clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

A lo largo de la temporada, Colombia contó con altibajos en su rendimiento, pero algunas individualidades salieron a flote para rescatar resultados.

El portero Camilo Vargas, los defensores Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez, los mediocampistas Jefferson Lerma y James Rodríguez y los delanteros Luis Fernando Díaz y Luis Javier Suárez fueron, sin duda, los futbolistas que más resaltaron.

5 jugadores de Selección Colombia que cambiarán de equipo en 2026

A pocos días de iniciar el 2026 y con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, hay incertidumbre en la Selección Colombia por conocer el futuro de algunos jugadores que cambiarán equipo.

Teniendo en cuenta la continuidad y alta competencia que ha pedido el entrenador Néstor Lorenzo, al interior del conjunto nacional se espera tener claridad con el futuro de Álvaro Montero, Santiago Arias, Juan Camilo Portilla, James Rodríguez y Marino Hinestroza.

En el caso de Montero, el guardameta ha expresado su deseo de afrontar un nuevo desafío ante los pocos minutos que ha tenido en el Club Atlético Vélez Sarsfield de Argentina.

Por otro lado, sobre Santiago Arias se confirmó que seguirá en Bahía y está estudiante ofertas para continuar su carrera.

El medi0ocampista Juan Camilo Portilla vestirá una nueva camiseta a nivel internacional, después de que se confirmara su salida de Talleres de Argentina y su fichaje por Atlético Paranaense de Brasil.

Lea también River no iría por Enamorado: ficharía otro colombiano olvidado en Selección

Uno de los casos que más genera expectativa es el de James Rodríguez, que luego de anunciarse su salida de León de México se está a la espera como conocer el nombre de su nuevo equipo.

Finamente, uno de los jugadores del Fútbol Profesional Colombiano que ha recibido el llamado de Néstor Lorenzo es Marino Hinestroza.

El extremo estaría muy cerca de dejar Atlético Nacional al haber llamado la atención de importantes clubes del exterior.