Presidente de Dimayor aclaró la polémica de la Copa Colombia: "no se desconocieron títulos"

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) aclaró este martes 23 de diciembre la polémica que se desató en las últimas horas con respecto a los títulos de la Copa Colombia.

El directivo explicó que la Copa Colombia surgió oficialmente en el año 2008.

"La Copa Colombia como tal, se reestructuró en la asamblea del año 2007 y se inició a partir del 2008. Surgió como una idea de la Conmebol de que se hiciera copas distintas a las ligas para darle participación a los equipos de la B", dijo.









Zuluaga aclaró que como en el pasado en Colombia no existía la segunda división, no se podía determinar que un torneo cumpliera con los requerimientos de la Conmebol.

"En Colombia no había categoría B, por consiguiente no podían existir copas. Se hicieron torneos amistoso. Incluso de equipos eliminados que daban un campeón. En ningún momento se desconocieron esos títulos, pero no se denominan dentro de las Copas Colombia", agregó.

Carlos Mario Zuluaga afirmó que Boca Juniors, Independiente Santa Fe, Medellín. Millonarios sí cuentan con un título en su palmarés, pero este no se podía denominar de Copa Colombia.

"Sí se cuentan los título, pero no como Copa Colombia. Eran torneos con alguna especificidad de la época", dijo.

Aclaración de Dimayor

Finalmente, Carlos Mario Zuluaga aclaró que Boca Juniors, Independiente Santa Fe, Medellín. Millonarios campeones de dichos torneos, pueden contarlos en sus respectivos palmarés, pero no se denominan Copa Colombia.

"No se pueden llamar Copa BetPlay. Tienen su valor, tienen su reconocimiento, ese palmarés. Pero el formato de Copa Colombia inició desde 2008. El resto que lo llamen como se llamaba en esa época", afirmí.



