Dimayor se retractaría y permitiría inscribir 30 jugadores por club

Dimayor le brindó una solución a los clubes que manifestaron su inconformidad por la reducción de cupos en la Liga BetPlay, medida que había generado preocupación en varios equipos del fútbol profesional colombiano.

Recientemente se confirmó la modificación del reglamento, pasando de 30 a 25 plazas para la inscripción de jugadores, lo que obligó a distintos clubes a analizar a qué futbolistas ceder o dejar fuera de sus plantillas.

La mayoría de los equipos contaban con los 30 cupos cubiertos, por lo que la decisión encendió las alarmas, especialmente en instituciones con nóminas amplias.

Ante este panorama, la Presidencia de Dimayor, en cabeza de Carlos Mario Zuluaga, estaría próxima a hacer oficial una alternativa para mitigar el impacto de la medida.

Dimayor permitiría inscribir cinco futbolistas más en 2026

La solución consiste en permitir la inscripción de cinco jugadores adicionales, con el fin de volver a completar 30 plazas en total, siempre y cuando estos futbolistas sean de la categoría 2006, es decir, sub-20.

Con esta decisión, la Dimayor busca fomentar el uso de jugadores jóvenes y, al mismo tiempo, ofrecer un alivio a los clubes que ya tenían sus planteles estructurados.

Cabe recordar que varios equipos habían manifestado públicamente su inconformismo, argumentando que la reducción de cupos afectaba la planificación deportiva y contractual.

El descontento era aún mayor en los clubes con compromisos internacionales, debido a la exigencia de competir en más de un torneo durante la temporada.

No obstante, incluso los equipos que disputarán la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana solo contarán con 25 cupos principales, más la opción de los cinco sub-20, bajo esta nueva reglamentación.