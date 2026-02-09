Diniz llamó a la calma con Hinestroza: ‘Creo que tiene cierta ansiedad’

Marino Hinestroza ya está en Brasil, luego de lo que fue la novela en el mercado de fichajes, respecto a su futuro. En primera instancia, todo apuntaba a que estaría en Boca Juniors, pero, las diferencias con Atlético Nacional, lo llevaron al Brasileirao. Su llegada ha generado gran expectativa, pues el nivel mostrado lo tiene como una de las joyas para tener en cuenta.

El colombiano ya hizo su debut con Vasco da Gama, bajo el mando de Fernando Diniz. Han sido 3 partidos en los que ha dejado cosas interesantes, pero con algunos en el terreno de juego por corregir. Pese a esto, cuenta con la confianza del estratega del elenco de Río de Janeiro.

En el juego del Campeonato Carioca vs. Madureira, Diniz se refirió al desempeño del colombiano “Brenner e Hinestroza, ambos con tiempo de inactividad, llegaron y se pusieron a disposición. En los entrenamientos, pensé que estaban bien. Creo que son jugadores con mucha calidad, y esperamos que alcancen su mejor nivel rápidamente”.

Marino Hinestroza sigue sumando minutos con Vasco da Gama

Marino Hinestroza sumó minutos en la victoria del Vasco da Gama vs. Botafogo, por el campeonato Carioca. El colombiano ingresó en los últimos 16 minutos del juego.

Luego del compromiso, Fernando Diniz habló del desempeño de Marino Hinestroza “Creo que tiene cierta ansiedad, incluso por su perfil; es un jugador muy enérgico e incisivo al que le gusta mucho enfrentarse a los rivales. Lo que está pasando es normal; creo que es cuestión de tiempo que se sienta más cómodo y pueda desarrollar todo lo que es capaz de hacer”.

¿Cuándo juega Marino Hinestroza con Vasco da Gama?

Marino Hinestroza tendría acción este miércoles 11 de febrero, cuando Vasco da Gama enfrente al Bahía, por el Brasileirao.