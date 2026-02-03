Marino Hinestroza extraña el FPC: envió inesperado mensaje a otro equipo

M arino Hinestroza sigue escribiendo un nuevo capitulo en el mercado de fichajes del fútbol sudamericano al haberse caído la transferencia a Boca Juniors y haber sido confirmado para jugar en la temporada 2026 con Vasco da Gama, el cual demostró mucho interés y puso una oferta económica seria sobre la mesa que para Atlético Nacional fue difícil de rechazar.

La escuadra brasileña se terminó quedando con los derechos deportivos de Marino Hinestroza tras una millonaria oferta que incluiría un 80% de su pase. Sin embargo, con lo que todavía no ha podido quedarse Vasco, es con el corazón del jugador, el cual sigue en Colombia apoyando nada más y nada menos que a Deportivo Cali.

Marino Hinestroza le envió mensaje a Cali

Cuando se creía que todo iba encaminado a un fichaje de lujo al fútbol argentino y se vería nuevamente a un colombiano portando los colores de Boca Juniors, la negociación habría tomado otro rumbo, no se llegaron a acuerdos y el rumbo de Marino Hinestroza se encaminó a Brasil para jugar con Vasco da Gama.

El joven delantero de 23 años se habría despedido de la escuadra 'verdolaga' tras quedar campeón de la Copa BetPlay 2025 y tenía la ilusión de seguir sumando minutos en el fútbol internacional. Aunque su corazón se dividió tras la salida de Nacional, ya que no solo dejó en Colombia al equipo que le permitió gritar campeón en varias ocasiones, sino también a Deportivo Cali, club el cual es hincha.

Marino nunca ha ocultado su cariño por la escuadra 'azucarera', pero aún así un posible fichaje sería bastante complicado actualmente. De todas maneras, el atacante demostró que los sigue de cerca y justamente celebró la victoria y goleada frente a Deportivo Pasto en el marco de la fecha 4 de la Liga BetPlay.

Hinestroza se reportó a través de sus redes sociales con un mensaje en las publicaciones del equipo que comanda Alberto Gamero, dos emojis "😍💚" que despertaron varias sensaciones por parte de los hinchas de Cali, pero que también causaron sorpresa en los de Nacional.

¿En cuánto vendió Nacional a Marino Hinestroza?

Vasco da Gama habría comprado el 80 % de los derechos deportivos de Marino Hinestroza por una cifra cercana a los 6 millones de dólares, mientras que el 'verde paisa' conservó un 20%. El extremo recalará en la escuadra brasileña por una duración de cuatro años. Su contrato se firmará hasta 2030 y dependiendo de los resultados, podrían extenderle su vínculo.