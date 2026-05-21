Directivo de América tomó decisión con el futuro de Dylan Borrero

América de Cali sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol, no solo por el nuevo resultado negativo que obtuvo en la Copa Sudamericana frente a Tigre en el Pascual Guerrero, sino también por la polémica en la que se ha visto con respecto a la continuidad de Dylan Borrero.

Lea también Dimayor confirmó noticia de último momento para las semifinales de la Liga Betplay

El delantero de 24 años entró en el "ojo del huracán" tras el mal momento deportivo que viene pasando, en el cual dejó de sumar minutos y goles, tomó una actitud rebelde, pero sigue entrenando con normalidad con el resto de sus compañeros.

Dylan Borrero se mantiene en América de Cali

Dylan arribó al equipo en el segundo semestre de la temporada 2025 como uno de los refuerzos más llamativos tomando en cuenta su trayectoria en Brasil.

Sin embargo, el extremo ya se estaría cansando de la situación y buscaría salir de la institución, ya que hasta en sus redes sociales borró todo lo que tenía que ver con América de Cali, una clara pista de que no está contento con el equipo.

Lea también Durán le habría cerrado la puerta a la selección Colombia y entrena con otro equipo

Frente a esta situación, David González reveló que es algo personal por lo que está pasando el jugador, pero que para cambiar la situación deberá demostrarlo dentro del terreno de juego.

La versión del estratega la habría confirmado Iván Vélez, gerente deportivo del club 'escarlata' que dio a conocer que el delantero entrena con normalidad, pero que aún así se evalúan distintos escenarios para determinar su futuro.

¿Cómo le ha ido a Dylan Borrero con América?

Dylan arribó al equipo en el segundo semestre de la temporada 2025 como uno de los refuerzos más llamativos tomando en cuenta su trayectoria en Brasil.

Sin embargo, los números que ha dejado con la 'mechita' no son tan llamativos como se esperaba, ya que ha logrado sumar 40 partidos, más de 1.600 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha reportado con cinco goles y tres asistencias.