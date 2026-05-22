Dimayor confirmó noticia de último momento para las semifinales de la Liga Betplay

Cada vez falta menos para que llegue a su final una nueva edición de la Liga Betplay y quedan solamente cuatro protagonistas que se juegan la vida por los dos cupos que se otorga para jugar por la definición del título del torneo de apertura 2026.

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Los duelos de ida se llevaron a cabo con rotundo éxito en los estadios de Santa Fe y Tolima, pero ahora hace falta cerrar la llave con los compromisos en el Roberto Meléndez y el Atanasio Girardot, en donde los equipos llegarán a buscar su pase a la gran final con una terna arbitral que ya está definida por parte de Dimayor.

Estos serán los árbitros de las semifinales de la Liga Betplay

Las semifinales de la Liga Betplay comenzaron con el empate 1-1 en la ciudad de Bogotá, en el Estadio El Campín, entre Junior de Barranquilla frente a Independiente Santa Fe. Mientras que Atlético Nacional si supo sacar ventaja del primer partido y le ganó a Tolima por la mínima diferencia en el Manuel Murillo Toro.

Con estos resultados ya solamente faltan por jugarse 90 minutos, ahora en Barranquilla y Medellín, con una serie que está completamente abierta en ambas llaves.

Para este compromiso, Dimayor empezó a ultimar detalles y reveló a las ternas arbitrales que estarán a cargo de cada uno de los partidos, tanto dentro del terreno de juego como en la zona del VAR.

ATLÉTICO NACIONAL VS. DEPORTES TOLIMA

Árbitro

Carlos Betancur

Asistente Nro. 1

John León

Asistente Nro. 2

David Fuentes

Cuarto Árbitro

Wilmar Roldán

VAR

Nicolás Gallo

AVAR

Javier Patiño

JUNIOR FC VS. INDEPENDIENTE SANTA FE

Árbitro

Jairo Mayorga

Asistente Nro. 1

Alexander Guzmán

Asistente Nro. 2

Víctor Wilchez

Cuarto Árbitro

Carlos Ortega

VAR

Luis Picón

AVAR

Elkin Abril

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¿Cuándo se jugarán las semifinales de vuelta de la Liga Betplay?

Según el respectivo calendario de Dimayor, ambas semifinales de vuelta se jugarán el sábado 23 de mayo, en donde será el encuentro entre Nacional y Deportes Tolima el primero en jugarse sobre las 18:00 hora local, en el Estadio Atanasio Girardot.

Luego le seguirá sobre las 20:30, en el Estadio Roberto Meléndez, el encuentro entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe.