Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Liga Betplay

Dimayor confirmó noticia de último momento para las semifinales de la Liga Betplay

Dimayor hizo oficial importante noticia que involucra la semifinal de vuelta de la Liga Betplay.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Esto pasará en las semifinales de vuelta de la Liga Betplay
Esto pasará en las semifinales de vuelta de la Liga Betplay // Nacional / Santa Fe

Cada vez falta menos para que llegue a su final una nueva edición de la Liga Betplay y quedan solamente cuatro protagonistas que se juegan la vida por los dos cupos que se otorga para jugar por la definición del título del torneo de apertura 2026.

Millonarios confirmó su primera baja para el segundo semestre del 2026

Lea también

Millonarios confirmó su primera baja para el segundo semestre del 2026

Los duelos de ida se llevaron a cabo con rotundo éxito en los estadios de Santa Fe y Tolima, pero ahora hace falta cerrar la llave con los compromisos en el Roberto Meléndez y el Atanasio Girardot, en donde los equipos llegarán a buscar su pase a la gran final con una terna arbitral que ya está definida por parte de Dimayor.

Estos serán los árbitros de las semifinales de la Liga Betplay

Las semifinales de la Liga Betplay comenzaron con el empate 1-1 en la ciudad de Bogotá, en el Estadio El Campín, entre Junior de Barranquilla frente a Independiente Santa Fe. Mientras que Atlético Nacional si supo sacar ventaja del primer partido y le ganó a Tolima por la mínima diferencia en el Manuel Murillo Toro.

Con estos resultados ya solamente faltan por jugarse 90 minutos, ahora en Barranquilla y Medellín, con una serie que está completamente abierta en ambas llaves.

JuanFer Quintero tomaría contundente decisión tras el Mundial: “Dónde esté feliz, allí será”

Lea también

JuanFer Quintero tomaría contundente decisión tras el Mundial: “Dónde esté feliz, allí será”

Para este compromiso, Dimayor empezó a ultimar detalles y reveló a las ternas arbitrales que estarán a cargo de cada uno de los partidos, tanto dentro del terreno de juego como en la zona del VAR.

ATLÉTICO NACIONAL VS. DEPORTES TOLIMA

  • Árbitro

Carlos Betancur

  • Asistente Nro. 1

John León

  • Asistente Nro. 2

David Fuentes

  • Cuarto Árbitro

Wilmar Roldán

  • VAR

Nicolás Gallo

  • AVAR

Javier Patiño

JUNIOR FC VS. INDEPENDIENTE SANTA FE

  • Árbitro

Jairo Mayorga

  • Asistente Nro. 1

Alexander Guzmán

  • Asistente Nro. 2

Víctor Wilchez

  • Cuarto Árbitro

Carlos Ortega

  • VAR

Luis Picón

  • AVAR

Elkin Abril

Figura de América sancionado para el último partido de Copa Sudamericana

Lea también

Figura de América sancionado para el último partido de Copa Sudamericana

¿Cuándo se jugarán las semifinales de vuelta de la Liga Betplay?

Según el respectivo calendario de Dimayor, ambas semifinales de vuelta se jugarán el sábado 23 de mayo, en donde será el encuentro entre Nacional y Deportes Tolima el primero en jugarse sobre las 18:00 hora local, en el Estadio Atanasio Girardot.

Luego le seguirá sobre las 20:30, en el Estadio Roberto Meléndez, el encuentro entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe.

En esta nota

Liga Betplay Atlético Nacional Deportes Tolima Junior de Barranquilla Independiente Medellín Estadio El Campín Dimayor Árbitros colombianos Barranquilla